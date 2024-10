Comment intercepter les communications entre extraterrestres ? Des scientifiques ont trouvé la solution

Une équipe de scientifiques affirme avoir trouvé le moyen d'intercepter des communications entre vaisseaux extraterrestres. Son dispositif a été testé avec succès en situation réelle.

Prouver l'existence d'une vie extraterrestre intelligente peut se faire de plusieurs façons. Certains vont chercher à détecter les vaisseaux aliens, même s'ils voyagent à la vitesse de la lumière. D'autres vont se concentrer sur les signaux que ces civilisations supposément plus avancées technologiquement pourraient envoyer. Jusqu'à présent, force est de constater que tous les efforts déployés ont été vains. Mais peut-être que l'on n'utilise pas la bonne méthode ?

C'est ce que pense l'équipe de Nick Tusay, astronome et directeur d'une étude qui démontre l’efficacité d'un nouveau système de détection. “La plupart des recherches supposent un signal puissant, comme une balise destinée à atteindre des planètes lointaines […]”, rappelle le scientifique. Pourtant les aliens pourraient très bien communiquer sur de plus courtes distance, par exemple entre leur vaisseaux. Il faut donc changer de façon de faire.

Voici comment l'on pourrait capter des communications extraterrestres

L'idée est d'écouter des signaux radio à bande étroite, similaires à celles que nous utilisons pour communiquer avec nos satellites et autres appareils envoyés dans l'espace. Ils sont cependant plus difficiles à repérer à grande distance. Pour y remédier, les chercheurs ont fait appel au phénomène d'occultation mutuelle des planètes. Tout simplement le moment où une planète passe devant une autre, à la manière d'une éclipse solaire.

Il se trouve qu'à ce moment précis, il est possible de capter le “débordement” radio d'un signal envoyé du monde le plus éloigné au monde le plus proche d'un système. Après la théorie, place à la pratique : le Allen Telecospe Array, un champ d'antennes aux États-Unis, a été braqué pendant 28 heures sur TRAPPIST-1, un système à 41 années-lumières de la Terre.

Et c'est un succès. Environ 2 200 signaux radio ont été détectés lors de 7 occultations planétaires. Aucun ne provenait de petits hommes verts cela dit, mais ce n'est pas une surprise. “Les méthodes et algorithmes que nous avons développés pour ce projet pourront éventuellement être appliqués à d'autres systèmes stellaires et augmenter nos chances de trouver des communications régulières entre planètes au-delà de notre système solaire, si elles existent“, conclut Nick Tusay.

Source : PennState