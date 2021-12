Comment bloquer ou débloquer une personne sur Facebook ?

Facebook nous propose de multiples fonctionnalités pour avoir l’esprit tranquille. Si vous souhaitez bloquer une personne pour qu'elle ne puisse plus accéder à votre profil, c'est facile. Dans le cas où vous souhaitez faire marche arrière, nous allons vous montrer aussi comment débloquer quelqu’un sur Facebook.

Facebook, avec ses plus de 2 milliards d’utilisateurs actifs au compteur est une fenêtre sur la vie d'une bonne partie des âmes qui peuplent la Terre. Et il peut arriver à un moment donné que nous ne souhaitions plus, pour une raison ou une autre, que certains de nos contacts aient accès à notre profil.

Bien entendu il est possible de filtrer un certain nombre de choses afin que les indésirables ne puissent plus voir l’intégralité de notre vie sur Facebook. Néanmoins, bloquer les personnes indésirables est la solution plus radicale à mettre en place. Et s'il arrive que vous changiez d'avis au bout d’un certain temps ou que vous regrettez ce geste, il est possible de revenir facilement en arrière et de débloquer votre contact.

Bloquer une personne sur Facebook, c’est super simple

Il est plus simple de bloquer un compte que de le débloquer sur Facebook. Plusieurs options s'offrent à vous, mais nous allons montrer la plus simple de toutes.

Connectez-vous sur Facebook depuis l'application mobile ou web

Rendez-vous sur le profil du contact que vous souhaitez bloquer

que vous souhaitez bloquer Sous le nom et la photo de profil, cliquez sur les trois points complètement à droite puis sur Bloquer

Au niveau de la petite fenêtre qui s'ouvre, prenez connaissance des implications d'un blocage puis cliquez sur Confirmer.

Le processus est même sur l'application mobile. Suivez donc les mêmes étapes pour bloquer une personne sur Facebook depuis un smartphone. Une fois bloquée, cette personne ne pourra plus voir vos publications. Elle ne pourra plus vous retrouver en faisant une recherche, ni vous rajouter à sa liste d'amis.

Comment débloquer quelqu'un sur Facebook ?

La version web

Sur la version web, il suffit de se rendre sur la page d’accueil. En haut et complètement à droite, cliquez sur la flèche qui orientée vers le bas.

Rendez-vous dans les Paramètres et confidentialités > Paramètres

Dans le menu de gauche, cliquez sur Blocage

Vous voici dans le menu Gérer le blocage , ce qui va nous intéresser ici c’est la section Bloquer des utilisateurs

, ce qui va nous intéresser ici c’est la section La liste représente donc le ou les contacts Facebook que vous avez bloqués

Pour les débloquer c’est très simple, il faut cliquer sur Débloquer juste à droite de leur nom et prénom

Il est bon de noter que cette page ne permet pas seulement de débloquer un utilisateur, mais également d’en bloquer d’autres en renseignant simplement le nom ou l’adresse mail du contact. Un véritable jeu d’enfant vous en conviendrez.

Sur smartphone Android en passant par l’application

La manipulation est pratiquement la même sauf que la manière d'accéder aux paramètres est différente.

Ouvrez Facebook sur votre smartphone

Dans le menu en haut, appuyez sur les trois traits horizontaux

Défilez l'écran totalement vers le bas

Appuyez sur Paramètres et confidentialités > Paramètres

Défilez une fois encore l'écran vers le bas et identifiez la section Audience et visibilité vous y verrez le menu Blocage

À partir de là vous pourrez débloquer vos contacts en appuyant sur la touche à côté de leur nom et photo de profil

Voilà, vous avez toutes les manipulations pour pouvoir débloquer un contact, c’est simple comme bonjour.