Comment cette technologie va améliorer notre expérience des smartphones Android

Auparavant réservés à l'élite des smartphones Android, les lecteurs d'empreintes digitales à ultrasons pourraient bientôt débarquer en masse sur des mobiles bien moins coûteux.

L'iPhone a Face ID, les smartphones Android ont le lecteur d'empreintes sous l'écran pour déverrouiller leur affichage. L'efficacité de ces fonctions est primordiale tant l'on déverrouille notre smartphone de fois sur une journée. Et l'expérience pourrait bien devenir plus efficace à l'avenir sur de très nombreux modèles de smartphones Android.

Comme repéré par Mishaal Rahman, le Vivo X100 Ultra et les mobiles de la série Vivo X100s sont équipés d'un lecteur d'empreintes digitales ultrasonique. Jusqu'ici, rien de bien sensationnel, surtout que ces modèles ne devraient pas être disponibles en France. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce capteur est conçu par l'entreprise chinoise Goodix, qui développe des composants pour appareils électroniques souvent bien moins chers que chez la concurrence.

Aujourd'hui, encore peu de modèles de smartphones sont dotés d'un lecteur d'empreintes à ultrasons. Seules les références très haut de gamme peuvent s'en targuer. C'est parce que Qualcomm avait jusqu'ici la main mise sur ce marché et pratique des tarifs élevés, empêchant leur intégration sur des terminaux d'entrée de gamme, de milieu de gamme, et même certains mobiles qui se veulent premium.

L'arrivée de Goodix sur ce segment signifie peut-être la démocratisation des lecteurs d'empreintes ultrasoniques sur les smartphones qui coûtent moins de 1 000 euros. On sait que la société fournit déjà des capteurs optiques à des marques telles que OnePlus, Huawei ou Xiaomi. Il ne serait pas étonnant de voir débarquer des lecteurs à ultrasons sur des modèles de ces fabricants qui ne soient pas des flagships.

Rappelons que la technologie optique se contente de prendre des photos en 2D de nos empreintes pour les comparer. La technologie ultrasonique mise sur les ondes pour capturer en 3D nos empreintes. Elle est plus fiable, et plus efficace dans des contextes difficiles, si le doigt est mouillé ou sale par exemple.

This news slipped under my radar due to Google I/O, but I think it's quite significant: @GoodixTech unveiled its ultrasonic under-display fingerprint technology, and it's already made its debut in the Vivo X100 Ultra. Ultrasonic fingerprint scanners can work even when fingers… pic.twitter.com/X4R0QgNvJM

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) May 28, 2024