Depuis un petit moment déjà, bon nombre d'utilisateurs de téléphones se plaignent d'un problème d'autonomie sur leur appareil. Pas d'inquiétude : si vous aussi vous rencontrez ce genre d'ennui, voici une solution toute simple à mettre en œuvre et qui devrait réduire considérablement la consommation d'énergie de votre smartphone.

Ils sont de plus en plus nombreux, ces utilisateurs qui constatent que leur smartphone Xiaomi consomme beaucoup trop d'énergie. Que ce soit sous HyperOS , sorti fin 2023, ou sa récente mise à jour jour HyperOS 2, le problème n'est pas nouveau et n'a pas encore été résolu officiellement. Car “problème” il n'y a pas en réalité…

Il ne s'agit pas réellement d'un bug, mais plutôt d'une “fonctionnalité” un peu oubliée par Xiaomi. Utile il y a quelques années, celle-ci n'a aujourd'hui plus vraiment de raison d'être et peut être désactivée sans risque. On vous explique comment y accéder et surtout comment faire en sorte que votre smartphone regagne en autonomie.

Comment améliorer l'autonomie des smartphones Xiaomi

Sur les smartphones Xiaomi, on trouve depuis quelques années une fonction de démarrage automatique en arrière-plan. En bref, dès que vous mettez votre smartphone sous tension, Android et HyperOS chargent en mémoire un certain nombre d'applications. L'objectif ? Il est double : leur permettre de se lancer encore plus rapidement qu'à l'accoutumée, mais également d'envoyer à l'utilisateur des notifications propres à chacune de ces applications (alarme, nouveau message de la part d'un de ses contacts, etc.). Et c'est justement cette fonction qui est source de problème, puisqu'elle draine l'énergie du smartphone en continu.

Par ailleurs, cette fonctionnalité n'est pas vraiment utile. D'une part, parce que les applications se lancent désormais quasi instantanément, qu'elles soient déjà chargées en mémoire ou non. Et d'autre part, parce le système de notification fait doublon par rapport à celui déjà intégré à Android.

Pour résoudre ce petit “souci” d'autonomie, l'astuce est relativement simple. Procédez comme suit :

Rendez-vous dans les paramètres du téléphone Faites défiler qui se présente vers le bas l'écran, jusqu'à atteindre l'icône Applis Cliquez sur la fonction Démarrage automatique en arrière-plan C'est ici que vous pouvez supprimer de la liste (mais pas du smartphone, rassurez-vous) les applications qui fonctionnent constamment sur votre téléphone. Ne le faites pas pour l'ensemble des applications, mais uniquement celles que vous n'utilisez que trop rarement. Il est préférable par exemple de conserver les applications de messagerie instantanée.

Notez que vous avez la possibilité d'aller encore plus loin dans les réglages de consommation d'énergie du smartphone et des applications installées :

Retournez sur la fonction Appli, comme évoqué précédemment Sélectionnez l'une des applications de la liste qui se présente Cliquez ensuite sur Batterie Par défaut, toutes les applications sont réglées sur Economiseur de batterie. Il s'agit d'un mode qui analyse l'usage que vous faites de vos applications et qui leur accorde certains privilèges en fonction de la fréquence à laquelle elles sont utilisées. Vous constatez qu'une application que vous utilisez que très rarement reste active malgré tout ? Pas de souci, vous avez aussi la possibilité de lui interdire toute activité au bout de 10 minutes.

