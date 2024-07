Clap de fin pour la Freebox Crystal, la box Internet vit ses derniers instants

La Freebox Crystal, la célèbre box Internet toute blanche de Free, va tirer sa révérence. L'opérateur annonce que la box Internet disparaîtra bientôt de la circulation et encourage d'ores et déjà ses abonnés à contacter son service client.

Il y a quelques jours, nous mentionnions une importante mise à jour déployée pour l'ensemble des Freebox actuellement en activité… Toutes les box, sauf la Freebox Crystal. Et pour cause : Free vient d'annoncer l'arrêt définitif prochain de sa box. Il n'y avait donc pas de raison que la Crystal bénéficie du moindre correctif ni de la plus petite amélioration.

Depuis quelques jours, à l'allumage du player TV, un message annonçant l'arrêt prochain de la Freebox Crystal s'affiche chez les utilisateurs. L'arrêt de la Freebox Crystal est ainsi programmé d'ici fin 2025. En attendant, Free demande à ses abonnés de contacter son service client au 3244.

La Freebox Crystal s'arrêtera pour de bon l'année prochaine, une page se tourne

Lancée en 2013, la Freebox Crystal a conquis un public en quête d'une box sans fioriture et hyper abordable. Par ailleurs, elle dispose d'un atout non négligeable pour celles et ceux qui recherchent une box internet, rien qu'une box internet. Il était en effet possible d'acquérir la Freebox Crystal sans souscrire à une offre TV (celle-ci était en option pour 4,99 €/mois).

Rappelons que la Freebox Crystal n'est qu'une box compatible ADSL2+. La fin du réseau cuivré est prévue pour 2030, Orange l'ayant officiellement annoncé il y a quelques années déjà. Free avait senti le vent venir et avait arrêté la commercialisation de la Freebox Crystal dès 2020, à l'exception de quelques opérations commerciales.

Néanmoins, Free avait déjà effectué un premier pas en 2021 quant il s'est agi d'enterrer pour de bon sa box, en proposant à ses abonnés de remplacer gratuitement leur vieillissante Freebox Crystal par une Mini 4K. En revanche, cette offre n'était accessible qu'aux abonnés qui vivaient en zone fibre très dense. On ignore pour le moment par quelle box l'opérateur compte remplacer ses Freebox et la proposer aux abonnés qui ne peuvent disposer d'une connexion fibrée. Une Freebox Revolution semblerait le choix le plus judicieux (et le moins onéreux) en attendant que l'Hexagone passe au tout fibré.