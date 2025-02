Civilization 7 : ne passez pas à côté de cette fonctionnalité, même si vous connaissez très bien le jeu

Les développeurs de Civilization 7 mettent en garde les vétérans de la licence : ils ne devraient pas désactiver une option précise. Il est pourtant facile de penser qu'elle ne servira pas.

La durée de vie des jeux vidéo est très variable. Il vous faudra 2 ou 3 heures pour terminer un jeu narratif, une dizaine pour boucler le scénario principal d'un jeu de tir à la première personne, une centaine pour un jeu de rôle comme Baldur's Gate 3… Et puis il y a les 4X. Reposant sur cet acronyme signifiant exploration, expansion, exploitation et extermination, ce sont des titres virtuellement infinis. Il n'est d'ailleurs pas rare que certains joueurs aient des centaines, voire des milliers d'heures dessus.

Le représentant le plus connu du genre est sans nul doute Civilization, créé par Sid Meier. Chaque nouvel opus est un événement. Aussi quand Civilization 7 a été annoncé en 2023, 7 ans après la sortie du 6, les fans ont sauté de joie. Depuis, les développeurs distillent des informations à mesure que la date de sortie approche. Dans le “Journal des Devs” numéro 8 consacré entre autres aux conditions de victoire, Ed Beach, Directeur de la création, met en garde les vétérans de la licence sur un point.

Débutants comme vétérans de Civilization devraient laisser cette option activée dans le 7

Il explique qu'au lancement de la première partie de Civilization 7, le tutoriel sera activé par défaut. Si vous avez longuement joué aux précédents, vous vous dites que vous n'en avez pas besoin. Ce serait pourtant une erreur : “[…] Avec un si grand nombre de nos systèmes de jeu ayant reçu des mises à niveau et des révisions, nous vous recommandons vivement de conserver le didacticiel pour votre première campagne complète […]”.

Lorsque vous maîtriserez les rouages du jeu, Ed Beach vous conseille de passer en mode “Avertissements Seulement”, de manière à être averti uniquement si votre empire “est sur le point de connaître un revers majeur“. Il ajoute que même les membres du studio de développement jouent avec cette option activée.

Civilization 7 sortira le 11 février sur PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S. La version standard est vendue 69,99 €. Il existe également une version Deluxe à 99,99 € et une version Fondateurs à 129,99 €. Toutes sont déjà disponibles en précommande.