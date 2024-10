Chrome veut en finir avec uBlock Origin et a trouvé le meilleur moyen pour ça

Le navigateur Chrome expérimente un changement qui signera la fin du bloqueur de publicités uBlock Origin, mais aussi d'autres extensions. Elles seront toutes bientôt désactivées de manière permanente.

Si vous faites partie des presque 66 % de personnes utilisant Chrome dans le monde, vous savez peut-être que Google a opéré un changement majeur dans la gestion des extensions. En résumé, elles doivent désormais utiliser la version 3 d'une API qui détermine comment elles fonctionnent sur les navigateurs : Manifest. Celles qui ne franchissent pas le pas sont tout simplement désactivées. Parmi elles, on trouve le célèbre bloqueur de publicité uBlock Origin.

Son développeur a déjà annoncé qu'il ne mettra pas à jour l'extension pour se conformer à la nouvelle exigence de Google. Il propose à la place uBlock Origin Lite, dépourvue de plusieurs fonctionnalités présentes chez sa grande sœur. Pourtant, la simple activation d'une option dans Chrome permet de passer outre tout cela.

En cliquant sur les 3 points verticaux en haut à droite puis en se rendant dans Extensions > Gérer les extensions, il suffit de cliquer sur le bouton à côté de l'extension non prise en charge souhaitée. Sauf que cela ne sera bientôt plus possible.

Voici comment Chrome vous empêchera d'utiliser l'extension uBlock Origin, entre autres

Chrome va bientôt supprimer la possibilité mentionnée. La page du support dédiée a déjà été mise à jour pour préparer le terrain. À la rubrique Extensions non prises en charge, on peut lire “Vous ne pouvez réactiver une extension que pendant une durée limitée après sa désactivation. Nous vous recommandons de trouver une autre extension avant qu'elle ne soit désactivée définitivement“.

D'ailleurs le titre de la sous-rubrique en question s'appelle désormais “Activer temporairement l'extension“. Les jours sont donc comptés pour uBlock Origin et toutes les autres extensions restant sous Manifest V2.

Rappelons que d'autres navigateurs comme Firefox ne les bloquent pas, et qu'il existe une méthode pour prolonger le support dans Chrome jusqu'à juillet 2025. Autrement, vous pouvez toujours chercher un autre bloqueur de publicités, mais vu les efforts déployés par Google pour s'assurer qu'ils ne servent à rien ou presque, impossible de dire combien de temps ils fonctionneront.