Chrome permettra de remplir et signer les PDF, voici comment

Plusieurs indices affirment que Google devrait faciliter l’usage de fichiers PDF directement dans le navigateur Chrome. Il sera possible de remplir et signer les formulaires, tout comme aujourd’hui, et de sauvegarder le travail accompli. Une nouvelle option de sauvegarde devrait être proposée lorsque le bouton de sauvegarde est sélectionné.

Chrome est un outil de plus en plus puissant. Il permet bien sûr d’afficher des pages web, des flux vidéo et audio (avec de nombreux codecs disponibles). Il intègre quelques jeux (même si leur nombre a considérablement diminué depuis que Google a désactivé par défaut le plug-in Adobe Flash, signifiant qu’il serait bientôt incompatible). Il lit également de nombreux fichiers bureautiques : Word, Excel, PowerPoint et PDF.

Ce dernier format est particulièrement intéressant, puisqu’il inclut des formulaires. Ce n’est pas une nouveauté, mais nous l’avons redécouvert ces dernières semaines quand une attestation dérogatoire de déplacement était nécessaire (et parfois encore nécessaire) pour sortir de chez soi pendant la période de confinement. Une attestation où il faut remplir nom, prénom, adresse complète, âge et lieu de naissance, date du jour et signature (sans oublier la raison du déplacement). Qu’il était alors pratique de la remplir avant de l’imprimer.

Enfin un bouton de sauvegarde utile !

Seulement, si Chrome prend en charge la gestion des formulaires, il n’est pas capable de sauvegarder un formulaire rempli. Il n’enregistre que des formulaires vierges. Il faut alors sauvegarder le fichier localement, puis remplir le formulaire avec Adobe Acrobat Reader et sauvegarder une copie (ou passer par l’imprimante virtuelle et choisir d’imprimer le fichier sous forme de fichier). Heureusement, cet oubli n’est pas passé pas inaperçu. Deux preuves, relevées par le site Chrome Story, confirment que l’édition et la sauvegarde de PDF édité arrivent dans Chrome.

La première preuve est l’arrivée dans le code source de Chromium d’une nouvelle ligne de commande qui permet de choisir la sauvegarde du formulaire : vierge ou rempli. La seconde preuve est un ticket de bug publié sur la plate-forme de Chromium. Ce ticket, qui n’est pas un bug, mais une demande de fonctionnalité, permettra de créer le menu déroulant pour exprimer visuellement ce choix. Ce menu apparaitra quand vous cliquerez sur le bouton de sauvegarde. Et d’un clic, le document édité sera sauvegardé. Voilà qui sera très pratique.

