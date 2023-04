Chrome : la dernière mise à jour corrige une grave faille de sécurité, installez-la rapidement

Il a fallu attendre le mois d’avril pour que la première faille zero-day de 2023 soit détectée au sein de Chrome. Fort heureusement, Google a déployé dans la foulée une mise à jour pour son navigateur qui vient refermer la brèche. On vous conseille de la télécharger sans plus attendre, au risque de vous exposer aux attaques de pirates.

Chrome étant le navigateur web le plus populaire de la planète, les pirates cherchent constamment à dénicher des failles de sécurité qui se seraient glissées dans son code pour atteindre le plus d’utilisateurs possible. Aussi, les équipes de Google sont constamment à l’affût des vulnérabilités qui présentent un risque pour les internautes, notamment les fameuses failles zero-day.

Si la firme de Mountain View trouve généralement assez souvent ce type de vulnérabilités au sein de Chrome, 2023 a été pour l’instant particulièrement calme de ce côté. En effet, c’est seulement ce week-end que cette dernière a mis la main sur la première faille zero-day de l’année. Aussi, tous les utilisateurs devraient ruer sans attendre sur la dernière mise à jour en cours de déploiement.

Comment mettre à jour Chrome pour se protéger contre les failles zero-day

Cette vulnérabilité, qui s’est vue attribuer le doux nom de CVE-2023-2033, se trouve au sein du moteur Chrome V8 JavaScript. D’ordinaire, ce type de faille peut permettre de faire crasher le navigateur de Google en faisant dépasser la limite de mémoire tampon. Mais dans ce cas précise, la firme de Mountain View indique qu’elle peut être utilisée pour exécuter du code malveillant à distance.

Le patch correctif est donc en cours de déploiement chez les utilisateurs. Si certains l’ont d’ores et déjà reçu, il se peut que vous deviez attendre encore un peu de votre côté pour l’installer. Pour vérifier si celle-ci est disponible sur votre système, il suffit de vous rendre dans le menu en cliquant en haut à droite de votre navigateur, puis dans Paramètres > À propos de Google Chrome. Le cas échéant la mise à jour s’installera automatiquement.