Chrome est encore plus rapide sur Android et macOS avec cette dernière mise à jour

Si vous trouvez Chrome plus rapide que d’habitude sur votre smartphone Android ou votre MacBook, c’est normal : Google a annoncé avoir ajusté quelques paramètres de son navigateur pour le rendre plus performant. Sur le système d’exploitation d’Apple, celui-ci affiche un boost de 10 % en rapidité.

Parmi les nombreuses améliorations qu’apporte régulièrement Google à son navigateur, la firme cherche constamment à rendre Chrome plus rapide. Il s’agit bien là du nerf de la guerre pour beaucoup d’utilisateurs, surtout au vu de l’utilisation poussée de la RAM et du CPU qui peut impacter certaines machines moins puissantes. Aussi, c’est une bonne nouvelle que nous annonce le constructeur lorsqu’il indique que Chrome est désormais plus rapide sur Android et macOS.

Sur le système d’exploitation d’Apple, le logiciel affiche ainsi un gain de vitesse à hauteur de 10 %, selon des résultats obtenus sur un benchmark réalisé sur Speedometer 2.1. Ces améliorations ont été réalisées au cours des 3 derniers mois. Il est donc possible que vous ayez déjà remarqué un changement sur vos appareils. On sait désormais pourquoi, et surtout comment Google s’y est pris.

Sur le même sujet — Chrome : attention à ces fausses mises à jour, elles sont truffées de malwares

Google Chrome gagne en rapidité sur Android et macOS

Pour ce faire, la firme de Mountain View indique avoir optimisé l’utilisation de la RAM ainsi que du contenu en cache généré par le navigateur. Le détail est quelque peu technique, mais Google explique avoir « découvert quelques possibilités d’optimisations ciblées » sur certaines fonctions JavaScript de Chrome. Il s’agit en effet d’une technique fréquemment utilisée par les développeurs pour améliorer les performances de leurs applications.

Une chose est sûre, c’est une annonce qui fera de nombreux heureux. Avec 64,8 % de parts de marché d’après les dernières données de Statcounter, Chrome reste de loin le navigateur le plus populaire au monde. Si celui-ci était déjà le rapide d’entre tous sur macOS, Google cherche ainsi à maintenir son avance sur la concurrence. Tout en aidant ses rivaux : parmi les améliorations présentées, il y en a justement une qui concerne WebKit, utilisée notamment par Apple sur Safari.

Source : Google