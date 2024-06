ChatGPT est en panne : l’IA ne répond plus, rien ne va plus

ChatGPT connaît actuellement l'une des plus grosses pannes de son histoire. L'intelligence artificielle d'OpenAI répond aux abonnés absents, quelle que soit la méthode utilisée pour accéder à ses précieuses réponses.

Ce n'est pas la première fois que cela se produit aujourd'hui, mais la première vague avait été de courte durée. Pas de quoi s'inquiéter outre mesure et seule une petite partie des utilisateurs de ChatGPT avaient signalé un problème ce matin. Manque de chance, le problème surgit, et il semble qu'il soit de plus grande envergure.

ChatGPT est actuellement hors service et cela touche tous les utilisateurs de la planète.

ChatGPT ne fonctionne plus et il n'est pas le seul

C'est aux alentours de 17h aujourd'hui que les Internautes ont commencé à remonter le problème. ChatGPT ne fonctionne plus, impossible d'obtenir la moindre réponse quand on pose une question à l'IA. Et c'est très logiquement que Microsoft Copilot (qui repose sur ChatGPT) répond par le message laconique suivant : “Désolé, je ne peux pas accéder à votre page web pour le moment. Réessayez dans quelques instants.”

Bien évidemment, les internautes n'ont pas tardé à réagir sur les réseaux sociaux, tantôt en s'en amusant, tantôt en s'en agaçant. “chat gpt en panne jsuis sensé réfléchir et me concentrer la ???” déclare Pessi sur X/Twitter.

Mais les ennuis d'IA ne s'arrêtent pas là, puisque bon nombre d'utilisateurs remontent également des problèmes avec Gemini (moins nombreux), ainsi qu'avec Claude (beaucoup plus nombreux).

OpenAI ne s'est pas encore officiellement exprimé sur l'origine du problème, mais a simplement indiqué que ses techniciens enquêtent actuellement sur ce problème.