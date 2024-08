Cette voiture électrique va pulvériser tous les records de recharge, les chiffres sont incroyables

Un constructeur chinois encore peu connu en Europe prétend avoir battu tous les records de recharge de batteries pour véhicules électriques. Ses nouveaux modèles pourraient bien bouleverser l’industrie.

La recharge rapide des véhicules électriques est un facteur clé dans leur adoption massive. Jusqu’à présent, des marques comme Tesla et XPeng dominaient ce domaine, avec des systèmes de recharge innovants et performants. Ce dernier, a par exemple présenté récemment un chargeur capable d’ajouter 1 km d’autonomie par seconde. Mais un nouveau venu sur la scène internationale pourrait bien changer la donne.

Zeekr, une marque du géant chinois Geely, affirme avoir développé la batterie la plus rapide au monde pour ses véhicules électriques. Ce constructeur, encore peu connu en dehors de la Chine, détient déjà plusieurs marques prestigieuses comme Volvo et Lotus. Avec son nouveau modèle, la Zeekr 007 de 2025, la société annonce que sa batterie peut se recharger de 10 % à 80 % en seulement 10,5 minutes avec un chargeur de 800 kW. Si ces chiffres se confirment, ce dernier pourrait bien devenir le constructeur proposant la recharge la plus rapide au monde sur le marché des véhicules électriques.

La Zeekr 007 pourrait devenir la voiture à la recharge la plus rapide au monde

Cette batterie de nouvelle génération utilise la technologie lithium-fer-phosphate (LFP), qui, combinée aux bornes de recharge ultra-rapides de Zeekr, permet d’atteindre cette performance record. Le constructeur a déjà déployé plus de 500 stations de recharge en Chine et prévoit d’en installer 1 000 d’ici 2024. Celles-ci sont essentielles pour exploiter pleinement les capacités de recharge ultra-rapide de ses nouveaux véhicules, même par des températures extrêmes pouvant atteindre -10°C.

En plus de cette avancée technologique, Zeekr prévoit de lancer un système de conduite assistée innovant appelé Navigation Zeekr Pilot (NZP) dès septembre 2024. Ce dernier, destiné aux environnements urbains, sera couplé à un assistant de bord intelligent pour offrir une conduite plus fluide et plus sécurisée.

Bien que les entreprises chinoises soient parfois accusées de gonfler leurs chiffres, elles ont récemment prouvé qu'elles étaient en avance dans la course aux voitures électriques. Avec les innovations de ce constructeur, il reste à voir si ces performances se confirmeront lors des tests réels.

Source : zeekrglobal