Cette voiture électrique arrive en Europe avec une fonction pour vous faire gagner de l’argent

Le partage de voiture est une tendance qui gagne en popularité dans le secteur automobile. Lynk & Co, une marque innovante et encore peu connue, propose un nouveau modèle électrique conçu spécialement pour faciliter cette pratique.

Le partage de voiture est une idée qui séduit de plus en plus de personnes, comme en témoigne l’engouement suscité la semaine dernière par la présentation officielle du Cybercab de Tesla. Cependant, la mise en œuvre de ce concept reste complexe dans la pratique. Entre les applications peu intuitives et la gestion des clés, le processus peut rapidement devenir une source de frustration. C’est dans ce contexte que Lynk & Co, une marque du groupe chinois Geely, revient avec le Lynk & Co 02. Ce modèle a pour ambition de résoudre les problèmes courants liés à cette pratique tout en offrant une utilisation simple et intuitive pour les conducteurs.

Le Lynk & Co 02, qui repose sur la même plateforme que le Volvo EX30 et la Smart #1, sera commercialisé en Europe dès décembre. Conçu pour simplifier l’”autopartage”, Il intègre une “commande de partage” qui permet d’accéder rapidement à l’application dédiée à cette fonction du véhicule. Ce n’est pas tout : Lynk & Co a aussi inclus des améliorations technologiques, comme une caméra selfie et la fonction V2L, qui permet de recharger des appareils comme un e-scooter. Selon un rapport de l’entreprise, environ 30 % des propriétaires du Lynk & Co 01 partagent déjà leur véhicule via le programme d’abonnement.

Le Lynk & Co 02 offre jusqu’à 444 km d'autonomie et une connectivité avancée

Sous le capot, le Lynk & Co 02 est équipé d'une batterie NMC de 66 kWh, offrant une autonomie allant jusqu’à 444 kilomètres selon le cycle WLTP. Le modèle est doté d’un moteur unique à propulsion arrière, délivrant 272 chevaux. Ce crossover compact se recharge de 10 à 80 % en seulement 30 minutes avec un chargeur rapide de 150 kW. Comparé à ses concurrents comme le Renault Scenic E-Tech ou la Skoda Elroq, le 02 offre moins d’autonomie mais compense avec ses capacités de connectivité et ses nombreuses fonctionnalités numériques.

Le Lynk & Co 02 sera disponible à partir de 35 495 € pour la version “Core”, avec des équipements standard tels que des sièges chauffants et réglables électriquement, un volant chauffant et une connectivité 5G. La version “More”, à 39 495 €, inclut des roues de 20 pouces, une caméra 360° et un système audio Harman Kardon. Le véhicule se distingue également par des fonctionnalités originales comme le “Klaxon Amical”, un avertisseur sonore réglable conçu pour interagir de manière moins agressive avec les piétons.