Cette technique pourrait bien révolutionner la recharge des camions électriques

Les camions électriques sont encore loin de se démocratiser sur les routes européennes, la faute à différents problèmes comme le manque de bornes de recharge. Or, trois sociétés ont décidé d'unir leurs forces pour développer une alternative qui a fait ses preuves : l'échange de batteries.

Aujourd'hui, le nombre de camions électriques en circulation est encore ridiculement bas et pourtant, ils sont amenés à jouer un rôle prépondérant dans la décarbonation du transport routier des marchandises.

Selon une étude de l'Avere France, on dénombrait seulement 3 163 camions électriques immatriculés en Europe (dont 552 en France) en 2023. Pour vous donner une idée, les véhicules industriels de plus de 5,1 tonnes ne représentent que 1,13 % de part de marché sur la même période.

Le camion électrique ne séduit pas encore les professionnels

Comme l'explique l'institution, les sociétés de transport routier rechignent encore à adopter cette technologie, la faute à plusieurs blocages. On pense tout d'abord au prix d'un camion électrique, en moyenne trois fois plus élevé qu'un poids-lourd diesel. Il y a aussi la question problématique de la recharge.

Pour cause, le réseau de bornes n'est pas encore suffisamment développé pour permettre aux véhicules de “faire le plein” lors d'un trajet. Concrètement, il faudrait installer entre 45 000 et 60 000 points de charge pour les camions et les véhicules utilitaires légers d'ici 2025 pour accompagner le déploiement des camions électriques en France par exemple.

L'échange de batteries, la solution idéale pour ses 3 entreprises

Face à ce constat, certains professionnels tentent de trouver des alternatives. C'est notamment le cas de DB Shenker, Trailer Dynamics et le géant chinois des batteries CATL. Pour faire simple, les trois compagnies ont décidé d'unir leur expertise pour développer une solution d'échange de batteries pour les camions électriques en Europe.

“Ce projet établit les bases du développement de systèmes permettant d'échanger les batteries rapidement et efficacement, augmentant ainsi l'autonomie et la disponibilité des véhicules électriques dans le secteur des transports européens”, peut-on lire dans leur communiqué conjoint.

Selon eux, cette méthode offre plusieurs avantages considérables :

des temps de charges réduits

une efficacité opérationnelle améliorée

une dépendance réduite à l'égard des infrastructures de charge conventionnelles

Concrètement, chaque entreprise apporte son domaine d'expertise dans ce projet ambitieux. CATL se chargera par exemple de développer des batteries pour les PL électriques, en plus de fournir des données techniques pour la conception des stations d'échange. Trailer Dynamics supervisera quant à elle l'intégration mécanique et électrique des batteries échangeables, tout en proposant des prototypes de camions compatibles.

Quant à DB Shenker, la société évaluera les emplacements appropriés pour installer des stations d'échanges à travers toute l'Europe. Les premières avancées du projet sont d'ores et déjà visibles. En effet, Trailer Dynamics expose actuellement un prototype de camion électrique doté d'un compartiment de batterie rechargeable au salon IAA Transportation 2024 à Hanovre (du 17 au 24 septembre).