Cette moto électrique pliable et ultra compacte est facile à ranger sous un bureau

Les personnes à la recharge d’un moyen de transport pratique et transportable partout se tournent souvent vers les vélos ou trottinettes électriques, mais une entreprise japonaise a créé une moto tout aussi compacte.

La société japonaise ICOMA a développé une moto électrique pliable appelée « tatamel bike ». Idéale pour se déplacer en ville ou se rendre au travail, cette mini-moto peut être repliée dans une taille suffisamment petite pour être rangée sous un bureau de taille standard, ce qui signifie que vous n'aurez plus jamais à vous soucier du stationnement.

En effet, la moto Tatamel se replie lorsqu'elle n'est pas utilisée pour ressembler à une tour de PC de bureau avec un minimum de pièces pendantes, ce qui le rend plus facile à ranger que la plupart des vélos pliants. La roue avant et un ensemble de roues rabattables permettent de traîner facilement la moto repliée à l'aide d'une poignée. Une fois dépliée, la moto est également assez compacte, puisqu’elle mesure 1 230 mm de long, 1 000 mm de haut et 650 mm de large.

Quelles caractéristiques techniques pour la Tatamel Bike ?

La moto électrique Tatamel est alimentée par une batterie lithium-fer-phosphate. Le dernier modèle développé par ICOMA offre une vitesse de pointe estimée à 40 km/h grâce à son moteur de 600 watts et peut parcourir environ 50 km avec une seule charge. Il dispose également d'une alimentation portable afin de pouvoir être utilisé comme source d'énergie.

La carrosserie peut être personnalisée, les panneaux latéraux peuvent être remplacés par les couleurs et les matériaux de votre choix, et vous pouvez ajouter des illustrations ou fixer une signalétique tout autour du véhicule. Il est également doté d'un système d'éclairage complet à LED.

Pour l’instant, on ne sait pas à quel prix ni quand sera commercialisé la moto électrique Tatamel Bike. On ne sait pas non plus s’il sera possible de l’acheter depuis la France. Il serait dommage qu’elle reste exclusive au japon, puisque nous savons que 50 % des motards veulent acheter une moto électrique, selon une étude de BikeSure. Certains constructeurs tels que Kawasaki ont déjà annoncé qu’ils ne commercialiseraient plus que des modèles électriques.

