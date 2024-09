Cette mise à jour de Windows 11 fait redémarrer le PC en boucle, ne la faites pas tout de suite

Une récente mise à jour de Windows 11 créée un problème majeur chez plusieurs utilisateurs : le PC redémarre sans cesse et il est impossible de le faire sortir de cette boucle infernale.

Et une mise à jour buguée de Windows 11 ! Une ! Ça devient malheureusement une habitude. Qu'elle provoque un bug agaçant n'empêchant pas de se servir du PC passe encore, mais quand elle rend l'ordinateur totalement inutilisable, c'est largement plus embêtant. Manque de chance, la dernière en date est de celle-là. Il s'agit de la KB5043145.

Sur le papier, rien ne laissait présager qu'elle causerait de tels effets. Déployée il y a quelques jours à peine (nous l'avons reçu le 27 septembre), la mise à jour n'apporte pas grand chose de notable. La possibilité de se déconnecter du compte Microsoft depuis le menu Démarrer, le contrôle des médias en cours de lecture depuis l'écran de verrouillage… Des ajouts sympathiques qui n'auraient pas dû avoir un impact aussi important.

Attention à cette mise à jour Windows 11, elle fait redémarrer le PC en boucle

Les personnes affectées n'ont pas manqué de le signaler :”Microsoft a reçu des rapports de clients faisant état d'appareils redémarrant plusieurs fois ou ne répondant plus avec des écrans bleus ou verts après avoir tenté d'installer la mise à jour Windows […] de septembre 2024 (KB5043145)“.

Windows peut réagir de différentes manières visiblement. “Selon les rapports, certains appareils ouvrent automatiquement l'outil de réparation automatique après des tentatives de redémarrage répétées. Cet outil tente de diagnostiquer et de résoudre les problèmes courants susceptibles d'empêcher votre appareil de démarrer correctement. Dans certains cas, la récupération BitLocker peut également être déclenchée“.

Pour le moment, Microsoft a besoin de plus de données pour comprendre ce qu'il se passe et trouver une solution. Si vous êtes affecté, la firme vous recommande d'envoyer un rapport via l'application Hub de commentaires. Quant à celle et ceux qui n'ont pas encore lancé la mise à jour, le plus prudent est d'attendre le déploiement d'un correctif avant de le faire. En l'état actuel des choses, il est impossible de dire ce qui augmente ou non les chances d'apparition du bug sur une machine.