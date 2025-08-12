Cette météorite qui a traversé son toit serait plus vieille que notre planète

En juillet, une météorite a traversé le toit d’un Américain avant de s’écraser dans son salon. Les analyses révèlent qu’elle serait plus ancienne que notre planète, nous offrant ainsi un rare aperçu des tout premiers instants du système solaire.

Chaque chute de météorite est une occasion unique pour les scientifiques d’en apprendre plus sur l’histoire de notre système solaire. Certaines, étudiées en laboratoire, ont déjà permis de revoir nos théories sur la formation de l’eau ou sur l’origine des planètes rocheuses. Lorsqu’un fragment céleste survit à l’entrée dans l’atmosphère et atteint le sol, il devient une véritable capsule temporelle.

C’est le cas de la météorite tombée le 26 juillet 2025 à McDonough, en Géorgie aux États-Unis. Après avoir été repérée comme un rare bolide diurne, elle a percé le toit d’une maison avant de s’écraser à seulement quatre mètres d’un habitant. Selon l’Université de Géorgie, qui a analysé 23 grammes de fragments, il s’agit d’un spécimen à faible teneur en métal, formé il y a environ 4,56 milliards d’années. Il serait donc légèrement plus ancien que la Terre elle-même.

Cette météorite tombée aux États-Unis serait plus vieille que la Terre

Le chercheur Scott Harris explique que cette météorite proviendrait d’un groupe d’astéroïdes situés entre Mars et Jupiter, issus de la fragmentation d’un plus gros corps il y a environ 470 millions d’années. Cet événement aurait placé l’objet sur une trajectoire croisant celle de la Terre. L’étude détaillera sa composition et les conditions de son entrée atmosphérique, avant qu’une partie des fragments soit exposée au Tellus Science Museum. Ces données peuvent aider à mieux comprendre les matériaux qui ont formé notre planète et ses voisines, et à affiner la chronologie de leur formation.

Cette actualité tombe en plein été, à un moment idéal pour lever les yeux au ciel. La pluie d’étoiles filantes des Perséides bat son plein, avec un pic attendu dans la nuit du 12 au 13 août. Pour en profiter, il suffit de s’éloigner des lumières artificielles et de privilégier une zone au ciel dégagé, loin des villes. Même si la plupart des météores se consument entièrement dans l’atmosphère, certains, comme la météorite de McDonough, parviennent à atteindre le sol. Un rappel spectaculaire que les débris célestes continuent de visiter notre planète depuis des milliards d’années.