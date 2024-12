Cette marque de smartphones n’a que 3 ans et pourtant elle vient d’écraser la concurrence avec ces deux modèles

Dans le plus grand marché technologique mondial, certains smartphones connaissent un succès écrasant. Avec des millions d’activations, ces modèles dominent un secteur ultra-concurrentiel. Découvrez quels sont ces appareils qui captivent le plus d’utilisateurs.

La Chine est un acteur incontournable du secteur technologique mondial. Ce pays, qui compte le plus grand nombre d’utilisateurs connectés, est aussi le berceau de géants de la tech comme Xiaomi, Huawei ou Oppo. Chaque année, ces marques rivalisent d’innovations pour séduire un public avide de nouveaux smartphones. Entre octobre et novembre, plusieurs modèles ont vu le jour sur ce marché, mais quelques-uns ont clairement pris l’avantage.

Selon un rapport récent, les nouveaux modèles de Xiaomi dominent largement en Chine. En seulement quelques semaines, plus de 1,3 million d’activations ont été enregistrées pour les Xiaomi 15 et 15 Pro. Ces chiffres représentent le moment où un appareil est utilisé pour la première fois avec un opérateur mobile, un indicateur souvent considéré comme plus fiable que les simples ventes. En comparaison, les marques en deuxième position n’atteignent qu’entre 600 000 et 700 000 activations, tandis que le troisième concurrent reste sous la barre des 250 000.

Xiaomi surpasse ses concurrents sur le marché chinois

Les Xiaomi 15 et 15 Pro s’imposent face à des adversaires pourtant solides. Les rumeurs placent Oppo et Vivo en deuxième position, deux marques souvent associées sous le nom “OV” en Chine. Le premier a misé sur ses modèles Find X8 et Find X8 Pro, tandis que le second a présenté trois appareils : les X200, X200 Pro et X200 Pro Mini. En troisième place, Honor tente de séduire avec ses Magic 7 et Magic 7 Pro. Mais ces modèles peinent à rivaliser avec les performances des derniers Xiaomi, plébiscités par les utilisateurs chinois.

Le succès de Xiaomi s’explique par son rapport qualité-prix imbattable et sa capacité à innover. Avec des designs élégants et des performances au rendez-vous, les Xiaomi 15 et 15 Pro répondent aux attentes de ce marché ultra-exigeant. La Chine, en tant que premier consommateur mondial de smartphones et leader de la fabrication électronique, sert souvent de baromètre pour les tendances globales. En dominant ce marché, cette marque qui est née en 2021, affirme sa position d’acteur incontournable dans le paysage technologique international.

Source : Weibo