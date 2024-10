Cette invention de 4 lycéennes pourrait mettre fin à de nombreux accidents de voiture

Quatre lycéennes ont inventé un système ingénieux pour lutter contre un certain type d'accident de voiture. Simple sur le papier, il pourrait bien le réduire fortement voire le faire disparaître.

Collision avec un véhicule, un piéton ou un obstacle, sortie de route… Ce ne sont pas les occasions d'avoir un accident de voiture qui manquent. Même si elles sont de plus en plus sûres, nos automobiles ne sont pas à l'abri d'une situation imprévue ou trop rapide pour que l'on puisse réagir à temps. De nouveaux défis se posent à mesure que la technologie évolue. L'essor des voitures électriques n'est pas sans danger pour les piétons par exemple, au contraire.

Heureusement, cette même technologie peut nous aider à y faire face. C'est ainsi que 4 lycéennes américaines se sont attaquées à un fléau particulièrement présent dans leur état. Il existe également en dehors des États-Unis, mais dans une moindre mesure selon les pays. Le Département des Transports du Colorado compte 4 000 accidents de ce type par an, entraînant blessures, décès et environ 73 millions d'euros de dégâts matériels. Les étudiantes veulent en finir grâce à leur invention.

Mettre fin à ce type d'accident de voiture, c'est le but d'une invention créée par 4 lycéennes

L'idée est de prévenir les impacts avec un animal sauvage. Les inventrices en herbe se sont concentrées sur les cerfs et les biches, mais l'appareil qu'elles sont mis au point peut théoriquement fonctionner avec n'importe quelle forme de vie sauvage, voire avec les humains.

Il est constitué d'une caméra qui prend 8 photos de ce qu'elle voit par seconde. Le tout est envoyé à un processeur faisant tourner une intelligence artificielle. Cette dernière va interpréter les images et repérer un cerf ou une biche en une fraction de seconde avant d'envoyer un signal lumineux au conducteur, l'incitant à freiner ou s'écarter d'urgence. Le tout plus rapidement que le temps de réaction humain moyen.

Les avantages du système sont multiples. D'abord, il fonctionne la nuit avec une vision infrarouge. Ensuite, il peut être embarqué dans n'importe quelle voiture puisqu'il s'achète à part. Enfin, son coût estimé entre 910 et 1820 € le rend bien plus abordable que se procurer un véhicule avec une solution intégrée. Ne reste plus qu'à tester et commercialiser le produit.

