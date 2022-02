Cette IA révolutionnaire est capable de déchiffrer les mots brouillés dans une image

Si vous pensiez pouvoir cacher des informations écrites sensibles en les pixellisant, il faudrait songer à changer de méthode. Un chercheur a réussi à créer un algorithme capable de dépixéliser un texte afin d’en comprendre son contenu.

Lors de la publication d'images sensibles en ligne, la pixellisation d’un texte est souvent utilisée pour protéger certaines informations, mais cette méthode n’est désormais plus assez sécurisée. En effet, Dan Petro, chercheur principal au sein de la société de sécurité offensive Bishop Fox, a fait la démonstration d'un nouvel outil open source appelé Unredacter, qui promet de faire trembler les adeptes de la pixellisation de données textuelles sensibles. À l’heure où 40 milliards de données ont été piratées ou perdues en 2021, une telle technologie pourrait bien aider certains pirates à voler encore plus de contenu sensible.

L’outil permet de reconstruire le texte à partir des images pixélisées, ce qui a pour effet de divulguer les informations qui étaient censées être protégées. Ce n’est pas la première fois que nous entendons parler de cette technologie, mais l’outil de Dan Petro semble à ce jour le plus avancé. Les outils existants, comme Depix, offrent bien une fonctionnalité similaire pour les blocs de texte pixellisés, mais ils ne sont pas toujours fiables dans toutes les situations, selon le chercheur.

Pour protéger des données, mieux vaut les masquer avec une barre noire

Le nouvel algorithme développé par Dan Petro et disponible gratuitement sur la plateforme GitHub devrait permettre à quiconque de lire des documents confidentiels qui étaient jusqu’à présent illisibles. Il semblerait pour l’instant que seules les images pixelisées puissent être déchiffrées, mais il n’est pas impossible que celui-ci parvienne un jour à lire du texte flouté.

Pour mieux protéger des données en entreprise, Dan Petro est catégorique : « Lorsque vous devez expurger du texte, utilisez des barres noires couvrant l'ensemble du texte. N'utilisez jamais rien d'autre. Pas de pixellisation, pas de flou, pas de brouillage, pas de tourbillon. Oh, et assurez-vous d'éditer réellement le texte comme une image. Ne faites pas l'erreur de modifier votre document Word pour qu'il ait un fond noir avec du texte noir ». Vous voilà prévenus.

Source : BishopFox