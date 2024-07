Cette IA plus efficace que ChatGPT et Gemini est désormais disponible sur Android

L'intelligence artificielle Claude d'Anthropic, basé sur le modèle Claude 3.5 Sonnet, possède maintenant sa propre application Android. Vous pouvez la télécharger gratuitement.

Lorsque l'on parle de chatbots propulsés par l'intelligence artificielle, plusieurs noms nous viennent spontanément en tête. Impossible de ne pas citer ChatGPT pour n'en donner qu'un, mais on pourrait également parler de Gemini de Google. Il y en a une autre qui, bien que beaucoup moins connu à l'heure actuelle, risque fort de se placer rapidement au premier plan des IA de ce genre : Claude. Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler et pourtant, les tests montrent qu'elle est meilleure que toutes les autres.

Développée par Anthropic, ce chatbot est basé sur le modèle Claude 3.5 Sonnet, plus performant que ChatGPT-4o et Gemini 1.5 Pro. L'IA permet tout ce que vous pouvez attendre d'un tel programme : posez-lui des questions générales, joignez des fichiers textes ou des images pour qu'elle vous les explique ou en fasse un résumé, demandez-lui de rédiger un mail à votre place dans tel ou tel style, etc. Vous pouvez emporter Claude partout : disponible en version Web et iOS, il existe désormais une application Android.

Claude IA fait mieux que Gemini ou ChatGPT et dispose maintenant de son application Android

Le téléchargement et l'installation de Claude by Anthropic (le nom de l'appli sur le Play Store) est totalement gratuit. À l'ouverture, vous devrez créer un compte si vous n'en avez pas déjà un, sachant qu'il faudra fournir un numéro de mobile valide pour cela.

Le compte vous permet de synchroniser vos requêtes entre plusieurs appareils pour commencer à travailler sur mobile avant d'enchaîner sur votre ordinateur par exemple. Il existe un abonnement payant à Claude, débloquant l'accès à des modèles d'IA différents en fonction de vos besoins.

Notez que l'application impose une limite de requêtes quotidienne, mais sans chiffre précis. Comme l'explique la page du support dédiée à cette question : “Le nombre de messages que vous pouvez envoyer varie en fonction de la demande. Claude vous avisera lorsque vous aurez atteint votre limite quotidienne. Chaque matin, votre quota est remis à zéro“. Vous pouvez dès à présent essayer l'IA Claude sur votre smartphone Android en cliquant sur le bouton ci-dessous.