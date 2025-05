Cette IA incroyable devient un excellent moteur de recherche qui menace de laisser Google dans le rétroviseur

L’intelligence artificielle continue de transformer nos usages numériques. Une nouvelle fonction gratuite permet à Claude de chercher directement sur Internet. Cette avancée renforce la menace qui plane sur les moteurs de recherche classiques.

Depuis quelques années, les assistants vocaux et les IA génératives changent la manière dont les internautes accèdent à l’information. L’usage de moteurs de recherche comme Google diminue peu à peu au profit d’outils capables de répondre directement à des questions complexes. Une enquête menée fin 2024 aux États-Unis montre que 27 % des utilisateurs préfèraient déjà passer par une IA comme ChatGPT. Cette dynamique se poursuit au Royaume-Uni et en France, portée principalement par les jeunes générations.

C’est dans ce contexte qu’Anthropic déploie une mise à jour importante pour son assistant Claude. La fonction de recherche en ligne, jusqu’ici réservée aux abonnés payants, est désormais accessible gratuitement. Cela permet à l’IA d’aller consulter le web en temps réel pour apporter des réponses plus précises, actualisées et adaptées. L’objectif est clair : proposer un outil capable de concurrencer les recherches traditionnelles tout en s’appuyant sur la simplicité d’une discussion naturelle.

Claude peut désormais chercher sur Internet gratuitement et parler avec vous sur mobile

Avec cette nouvelle fonction, Claude devient un moteur de recherche intelligent capable de fournir des résultats enrichis par les dernières données disponibles en ligne. Contrairement à de simples réponses générées depuis une base figée, l'IA s’appuie désormais sur des sources en temps réel. Ce positionnement pourrait accentuer la pression sur Google, déjà confronté à la montée en puissance de concurrents comme ChatGPT. L’approche d’Anthropic se distingue par sa volonté de rendre ces outils accessibles au plus grand nombre.

En parallèle, Anthropic lance une bêta pour un mode vocal sur son application mobile. Il permet d’interagir avec Claude à l’oral, d’obtenir une transcription complète et même un résumé audio des échanges. Cinq voix sont proposées, et les interactions reposent sur le modèle Sonnet 4, conçu pour traiter aussi bien les requêtes rapides que les demandes complexes. Cet assistant s’impose ainsi comme l’une des IA les plus avancées du moment, prête à en découdre avec les géants du secteur jusque dans la poche des utilisateurs.