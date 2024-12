Cette arnaque au faux colis peut vous coûter cher, méfiez-vous

Avec les fêtes de fin d'année, les escrocs redoublent d'efforts pour vous soutirer argent et informations personnelles. La période est particulièrement propice à une arnaque qui met en scène de faux colis.

C'est la saison des cadeaux. Si, comme de plus en plus de gens dans le monde, vous préférez commander vos présents sur Internet, nul doute que vous devez jongler entre plusieurs mails et SMS de confirmation d'envoi ou de réception. Les colis partent et arrivent à un rythme effréné durant la période, ce qui en fait un terrain de chasse parfait pour les arnaqueurs du Web. Il y a bien les faux messages de livraison d'un paquet, mais le procédé dont il est question ici va plus loin.

Imaginez que le facteur sonne à votre porte. Il vous remet un colis à votre nom, sans que la moindre adresse d'expédition soit indiquée. Vous vous dites qu'il s'agit d'une surprise et en effet, vous ouvrez le carton pour y trouver un bijou, voire des enceintes Bluetooth. Mais qui a pu vous faire ce cadeau ? Ça tombe bien, il y a un papier avec un QR code à scanner pour le découvrir. Là, votre instinct doit vous alerter : il s'agit d'une arnaque appelée “brushing scam“.

Attention à cette tentative d'escroquerie aux faux colis

Si vous scannez le QR code, vous êtes renvoyé vers une page demandant d'entrer vos informations personnelles pour accéder à l'identité du mystérieux expéditeur. En admettant que c'est fait, que deviennent vos données ? Il y a deux possibilités.

Dans le “meilleur” des cas, elles seront utilisées pour écrire un commentaire positif concernant l'article que vous avez reçu. Le but est d'augmenter la visibilité de la boutique sur les sites comme Amazon et de donner envie d'acheter ses produits.

Dans le pire des cas, vos nom, prénom, adresse et autre numéro de téléphone serviront à pirater vos comptes en ligne. Du moins à essayer . Vous l'aurez compris, comme avec les QR code reçus par mail, il ne faut pas scanner celui que contient un colis surprise. Quant à l'article que vous avez reçu, mieux vaut s'en débarrasser. Il s'agit sans aucun doute d'une contrefaçon.

Source : Snopes