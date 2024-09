Cette application Windows 11 peut ralentir votre PC, voici comment y remédier

Après la mise à jour d'une application Windows 11, des utilisateurs ont remarqué un changement qui peut impacter le PC au démarrage. Il est possible de l'éviter cela dit, on vous explique.



Comme un smartphone sous Android ou iOS, les PC livrés avec Windows 11 sont accompagnés de plusieurs applications Microsoft préinstallées. Loin d'être inutiles, beaucoup sont utilisées plus ou moins régulièrement. Citons par exemple la Calculatrice, le Bloc-notes, Paint, les Pense-bêtes, ou encore Photos, la visionneuse par défaut. C'est elle qui s'ouvre chaque fois que vous double-cliquez sur un fichier image en .jpg ou .png, entre autres. Pratique pour un rapide coup d’œil, mais pas que.

Au fil de ses mises à jour, le programme s'est doté de fonctionnalités faisant de lui un outil de plus en plus complet. Parmi elles, les plus révolutionnaires sont sans doute celles qui font appel à l'intelligence artificielle pour créer des images à partir de textes ou encore effectuer des retouches très précises. Mais si généralement ces ajouts sont les bienvenus, il arrive que Microsoft fasse des choix plus discutables lorsqu'il déploie la dernière version de l'application Photos.

Comment éviter que cette application Windows 11 ralentisse votre PC

D'abord rendue disponible pour les membres du programme Windows Insider, la mise à jour de Photos numérotée 2024.11050.3002.0 commence à arriver sur tous les ordinateurs. Plusieurs utilisateurs ont fait état d'un souci pouvant impacter négativement leur machine : l'application se configure toute seule pour démarrer avec le système. Le temps nécessaire pour arriver sur le bureau s'en trouve inutilement rallongé.

Si vous constatez ce problème, la solution est heureusement simple :

Rendez-vous dans les Paramètres du PC. Cliquez sur Applications dans la colonne de gauche puis Démarrage à droite. Vous devriez voir Photos dans la liste. Basculez le bouton sur Désactivé.

On ignore pour l'instant pourquoi Microsoft a instauré ce changement. Le fait qu'il ne soit pas présent chez tout le monde fait penser à un test. D'autres personnes ont également constaté que depuis sa dernière mise à jour, l'application Photos met plus de temps à démarrer qu'avant. Peut-être que la firme a voulu y remédier en forçant le lancement du programme avec Windows.

