Cette application française détecte l’apnée du sommeil avec votre smartphone

Une application développée par la startup française Deeptech APNEAL propose de détecter les cas d'apnées du sommeil sans matériel encombrant ou coûteux. Votre smartphone suffit.

Il arrive que des gens cessent de respirer pendant un temps plus ou moins long alors qu'ils dorment. Un phénomène que l'on connaît sous le nom d'apnée du sommeil et qui touche environ 900 millions de personnes dans le monde selon les études. Le problème, c'est qu'il est difficile de savoir si l'on est concerné. Ainsi, 80 % de personnes qui en souffrent ne seraient pas diagnostiquées malgré les risques sur la santé.

Les tests actuels nécessitent de passer au moins une nuit dans un centre spécialisé, branché à des électrodes et des appareils de mesures. Beaucoup ne vont pas jusque là et la maladie reste cachée. Pour y remédier, la startup française Deeptech APNEAL a mis au point une application d'aide au diagnostic de l'apnée du sommeil. Pas besoin de se déplacer en clinique, c'est votre smartphone qui va travailler pendant la nuit.

Détecter l'apnée du sommeil avec votre smartphone, voilà ce que promet cette application

D'abord, vous accrochez le mobile sur votre thorax à l'aide d'un adhésif facilement trouvable en pharmacie. Ensuite, vous mettez l'appareil en mode avion et lancez l'application APNEAL, qui s'occupe du reste.

Alors que vous dormez, les capteurs du smartphones ( accéléromètre, gyroscope et micro) enregistrent vos battements cardiaques, vos mouvements respiratoires et les sons que vous faites quand vous respirez. L'intelligence artificielle de l'appli analyse ensuite les résultats et les restituent sous la forme d'un rapport à présenter à son médecin.

Lors d'un test préliminaire auprès de 50 patients, le programme a démontré un taux de corrélation de 90 % avec les examens classiques. Le tout est plus précis que les montres connectées et autres bracelets, détectant eux les cas les plus graves d'apnée du sommeil uniquement.

Deeptech cherche maintenant à obtenir le marquage “CE” et l'approbation de la FDA américaine pour un déploiement global d'APNEA en 2026. Une étude à laquelle participent 1000 patients de 20 centres européens en France, Allemagne et Espagne est en cours.