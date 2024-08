Cette appli vous permet d’aider les scientifiques à détecter des trous noirs, mais pas comme vous l’imaginez

Black Hole Finder est une nouvelle application qui permet à tout un chacun d'aider les scientifiques à localiser des trous noirs. Accessible gratuitement, cette appli transforme votre smartphone en outil de recherche astronomique.

Black Hole Finder, développée par le consortium néerlandais sur les trous noirs, propose aux utilisateurs de se lancer dans une aventure scientifique unique. Bien que l'application ne les détecte pas directement, elle permet à ses utilisateurs de participer à l'identification de ces mystérieux objets célestes en triant des images capturées par des télescopes. Ce projet de science participative donne à chacun l'opportunité d'aider à localiser ces phénomènes rares.

Les trous noirs de masse stellaire peuvent se former suite à des événements cosmiques violents, tels que les kilonovas. Ces derniers résultent de la collision entre une étoile à neutrons et un trou noir. Pour observer ces événements, le consortium utilise les télescopes BlackGEM situés au Chili. Cependant, ces derniers capturent bien plus que des phénomènes stellaires, et de nombreuses images doivent être triées pour distinguer les véritables sources lumineuses des artefacts ou reflets. C'est ici que les utilisateurs interviennent.

Black Hole Finder vous permet daider les scientifiques à identifier de nouveaux trous noirs

L'application Black Hole Finder ne détecte pas elle-même les trous noirs, mais elle aide les scientifiques à les trouver en sollicitant l'intelligence collective. Les utilisateurs comparent trois images à la fois et doivent déterminer si celles-ci montrent des sources réelles ou fausses. Ce processus, simple et guidé par l'application, contribue à affiner la recherche en éliminant les fausses pistes. Cela permet ainsi aux astronomes de concentrer leurs efforts sur les images les plus prometteuses.

Disponible gratuitement sur les principales plateformes de téléchargement, Black Hole Finder transforme chaque utilisateur en un chercheur amateur. En plus de participer à la découverte de nouvelles sources astronomiques, le public aide à améliorer les algorithmes d'intelligence artificielle. “Les humains sont encore plus aptes que les algorithmes à repérer les motifs“, explique Steven Bloemen, chef de projet chez BlackGEM. Grâce à cette application, il devient possible pour chacun de contribuer à la science, tout en aidant à localiser des trous noirs cachés dans les profondeurs de l'univers.