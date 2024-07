Cet implant cérébral est connecté à la dernière version de ChatGPT, le résultat est bluffant

Synchron, le créateur d’un implant cérébral, annonce l’intégration de ChatGPT-4o, dernière version de l’IA d’OpenAI. L’objectif est d’aider les utilisateurs de l’implant souffrant d’une déficience motrice à fluidifier la saisie de texte et les échanges de message. Et les premiers résultats sont encourageants.

Les implants cérébraux appartiennent encore au domaine expérimental. Même ceux développés par Neuralink. La société dirigée par Elon Musk a uniquement reçu en 2023 l’autorisation de tester son implant sur les humains. Et, malgré les déclarations de l'entrepreneur à ce sujet, cela prendra certainement beaucoup de temps avant que leur installation devienne une opération chirurgicale courante. Et pendant ce temps, l’innovation avance.

Lire aussi – IA : 2 femmes muettes retrouvent la voix en branchant leur cerveau à un ordinateur

C’est notamment le cas de l’intelligence artificielle. Depuis deux ans, le monde ne parle que des IA génératives qui produisent du texte, des images et même des vidéos grâce à de simples phrases. Il en existe de nombreuses. Midjourney, Gemini, Firefly, Llama ou encore Copilot font partie des plus connues. Mais celle qui est entrée dans le langage courant est ChatGPT d’OpenAI. La dernière version s’appelle ChatGPT-4o, le « o » signifiant « Omni », parce qu’elle est capable d’interpréter du texte, du son et de l’image en même temps.

ChatGPT est intégré à un implant cérébral

Et il n’en fallait pas plus à certains chercheurs pour combiner les capacités de ChatGPT-4o avec leurs implants cérébraux. C’est le cas de Synchron, une entreprise américaine qui développe d’un implant d’un nouveau genre. Celui-ci a la particularité de ne pas nécessiter d’ouvrir la boîte crânienne pour être installé, mais plutôt d’utiliser les vaisseaux sanguins. Le système est ensuite connecté sans fil à un logiciel qui interprète les signaux du cerveau.

Synchron annonce donc la connexion de ce logiciel avec ChatGPT-4o. L’objectif est de fluidifier les échanges durant une conversation. Jusqu’à présent, l’utilisateur devait bouger un curseur sur un clavier virtuel pour composer des mots, puis des phrases. Avec l’IA générative, le logiciel suggère des réponses contextualisées à une phrase écrite ou orale. L’utilisateur doit toujours bouger le curseur, mais il sélectionne une phrase entière au lieu d’une seule lettre. Et il y a même un bouton pour demander à l’IA de générer d’autres réponses si les premières ne sont pas adéquates.

Des conversations beaucoup plus fluides grâce à l'IA générative

Synchron a publié une vidéo qui met en scène un volontaire appelé Mark. Il est atteint de la maladie de Charcot (ou sclérose latérale amyotrophique), qui se caractérise par une perte progressive des neurones moteurs. Il n’a quasiment plus l’usage de ses membres supérieurs. Grâce à l’implant de Synchron et la connexion ChatGPT, il échange facilement et rapidement avec l’un de ses médecins par texto. Retrouvez la vidéo ci-dessous pour constater des résultats assez impressionnants. Synchron explique avoir choisi ChatGPT-4o non pas pour la pertinence des réponses, mais pour ses capacités à interpréter simultanément les informations de différentes natures (texte, voix et son).

Bien sûr, il s’agit d’une expérimentation. Bien sûr, cela n’aboutira pas demain à un déploiement à grande échelle. Mais les travaux de Synchron, comme ceux de Neuralink, aideront certainement à créer le système du futur qui offrira de meilleures conditions de vie aux personnes souffrant d’invalidité.