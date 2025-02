Cet AdBlock populaire se fait censurer sur Chrome et Edge : quelles sont les alternatives ?

L'extension Chrome et Edge uBlock semble voir ses jours comptés sur les deux navigateurs. Cet AdBlock reste pourtant extrêmement populaire. Il existe toutefois des alternatives pour naviguer sans pub.

La guerre contre les AdBlock est-elle de nouveau déclarée ? L'extension Chrome uBlock Origin ne fonctionne désormais plus sur Google Chrome. Et la dernière version Canary (beta) de Microsoft Edge, navigateur également basé sur Chromium, empêche également désormais uBlock de fonctionner.

Cette extension très populaire a en effet un code basé sur le framework Manifest V2, qui cesse d'être pris en charge par ces deux navigateurs Chromium. La raison officielle de cette fin de support est motivée par des questions de performances et de sécurité. De son côté, le développeur de uBlock Origin n'a pas mis en ligne pour le moment de version tournant sous des versions ultérieures du framework.

uBlock Origin ne fonctionne plus ? Il existe des alternatives

Et il est impossible de savoir, à ce stade, si cela sera ou non le cas. Avec d'un côté Google, dont le modèle économique est intimement lié à la publicité, et de l'autre Microsoft, qui a déjà annoncé son intention de faire le ménage dans son offre d'extensions, mais sans donner de date précise. Pour le moment, on le souligne, uBlock continue de fonctionner dans la version stable de Microsoft Edge.

Mais la fin de prise en charge de Manifest V2 dans la dernière version Canary du navigateur suggère qu'une mise à jour est en approche. Il existe plusieurs alternatives pour continuer de bloquer les publicités les plus intrusives lors de la navigation. Des alternatives comme Ghostery peuvent faire plus ou moins bien le job.

Même si l'extension peut aussi casser certaine pages en bloquant trop de choses lorsqu'elle est mal configurée. L'une des solutions les plus pratiques et efficaces ne se base d'ailleurs sur aucune extension particulière, mais sur l'utilisation d'un VPN. De très nombreux fournisseurs, dont NordVPN, ou Bitdefender proposent en effet un blocage de la publicité au niveau de leurs serveurs si l'utilisateur choisit un serveur prévu pour cela.

Outre des performances accrues, l'autre avantage de cette solution est de fonctionner sur tous les appareils, navigateurs et applications capables de faire passer leur connexion au réseau internet mondial par un serveur VPN.