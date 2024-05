C’est l’un des formats de fichiers les plus populaire de la planète, mais Microsoft s’apprête à le tuer

Microsoft annonce une avancée en matière de gestion de documents PDF. La société développe une technologie permettant de les convertir en documents entièrement éditables tout en préservant leur mise en page originale lorsqu’ils sont protégés. Cette innovation pourrait rendre ce type de fichiers obsolètes.

Les utilisateurs de PDF rencontrent souvent des difficultés lorsqu'ils doivent modifier des documents non éditables. Actuellement, les outils disponibles sur le marché offrent des résultats insatisfaisants car ils altèrent souvent la mise en page, les polices et les images d'origine. Les conversions peuvent entraîner des éléments mal placés, des polices incorrectes ou des graphiques déformés, ce qui rend la tâche fastidieuse et inefficace, voir, impossible.

A lire également – Windows 11 : la nouvelle astuce de Microsoft pour booster les performances de votre PC

Microsoft travaille actuellement sur une nouvelle technologie qui utilise l'intelligence artificielle pour convertir les PDF non modifiables en documents éditables. Ce projet, détaillé dans un document intitulé “Method and System of Generating an Editable Document from a Non-Editable Document”, promet de conserver tous les aspects originaux des documents, y compris les polices, les couleurs, les mises en page et les éléments visuels.

Microsoft pourrait bien signer la fin des PDF non éditables avec cette nouvelle technologie

La technologie développée par Microsoft utilise l'IA pour identifier et cartographier les éléments d'un document PDF, tels que le texte, les images et les tableaux. En utilisant des boîtes de délimitation, elle maintient la disposition originale du document. De plus, elle est capable de reconnaître les polices et les schémas de couleurs, assurant ainsi que l'apparence du document reste inchangée après la conversion.

Sur le même sujet – Windows 11 va devenir beaucoup plus sécurisé après ce changement

Outre la conservation de la mise en page, cette nouvelle technologie permet de redimensionner les documents éditables sans perdre leur intégrité structurelle. Cela représente une avancée importante par rapport aux convertisseurs actuels qui sont souvent critiqués pour leur incapacité à préserver correctement les éléments du document original. En rendant possible l'édition facile des PDF protégés, cette technologie pourrait bien rendre obsolètes les documents initialement conçus pour être non modifiables.

Source : United States Patent Application Publication