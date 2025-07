Ces roches vont peut-être réécrire l’histoire de la Terre grâce à leur âge record

On parle souvent des mystères de l’univers, mais notre planète cache aussi des secrets fascinants. Des scientifiques viennent de dater ce qui pourrait être les plus vieilles roches de la Terre. Cette découverte exceptionnelle pourrait nous aider à comprendre nos origines profondes.

Ces dernières années, l’attention s’est beaucoup portée sur le cosmos. Certaines études évoquent même l’existence d’une mystérieuse matière avant le Big Bang. D’autres chercheurs se tournent vers des exoplanètes ou des lunes lointaines pour chercher des traces de vie. Pourtant, notre planète reste une source incroyable de découvertes qui nous rapprochent directement de nos propres origines.

Une équipe canadienne vient de révéler une découverte majeure : des roches dans le nord-est du Canada pourraient bien être les plus anciennes jamais trouvées sur Terre. Connue sous le nom de Nuvvuagittuq Greenstone Belt, cette formation rocheuse affiche un âge estimé à 4,16 milliards d’années. Ce chiffre se rapproche de l’âge de notre astre, évalué à environ 4,54 milliards d’années. L’étude, publiée dans la revue Science, pourrait révolutionner notre compréhension de la naissance des continents et de l’apparition de la vie.

Les chercheurs datent ces roches canadiennes à 4,16 milliards d’années

Les géologues ont utilisé deux méthodes de datation sur des roches appelées métagabbros. Ces formations sont issues d’un magma refroidi et transformé sous la croûte terrestre. Les résultats des tests, menés sur plusieurs échantillons, ont donné un âge cohérent de 4,16 milliards d’années. Cette avancée donne aux scientifiques un accès direct aux toutes premières étapes de notre planète. Ces dernières contiennent des minéraux « hadéens », datant du tout premier éon géologique, une époque où la Terre était encore une boule de magma en pleine transformation.

Cette découverte rappelle qu’avant de chercher la vie ailleurs, notre propre planète a encore beaucoup à nous apprendre. Une étude récente montrait déjà qu’une « règle cachée » régirait la vie sur Terre, quelle que soit la région ou le climat. Grâce à ces roches, les chercheurs espèrent reconstituer l’environnement d’origine qui a permis l’émergence de la vie. Ces morceaux de croûte, rares et précieux, deviennent des témoins uniques pour comprendre comment notre monde s’est formé et comment les premières formes de vie ont pu apparaître. Un pas de plus pour percer les mystères qui nous entourent depuis des milliards d’années.