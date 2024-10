Ces propriétaires de SUV électriques sont contraints de rendre leurs véhicules

Le cauchemar continue pour les propriétaires français du Fisker Ocean. Quatre mois après le dépôt de bilan du constructeur américain, une nouvelle tuile s'abat sur les utilisateurs : les sociétés de leasing exigent la restitution immédiate des véhicules, invoquant des “raisons de sécurité”.

Dans un email dont Automobile Propre a obtenu copie, une société de leasing française annonce sans détour devoir récupérer tous les Fisker Ocean en circulation : « suite à mon message vocal concernant la liquidation de Fisker, nous sommes dans l'obligation de récupérer les véhicules mis à la route pour une raison de sécurité ». Une décision qui tombe comme un couperet pour les conducteurs ayant opté pour une Location Longue Durée (LLD) ou une Location avec Option d'Achat (LOA).

Cette situation est d'autant plus amère que de nombreux propriétaires avaient été séduits par des offres de leasing particulièrement attractives, fruit des importantes remises pratiquées par la marque californienne. La restitution forcée pourrait aussi entraîner la perte de l'apport initial pour certains clients.

Les Fisker Ocean pourraient continuer de recevoir des mises à jour

Paradoxalement, cette décision intervient alors qu'une lueur d'espoir apparaît pour la communauté Fisker. La Fisker Owners Association vient en effet de franchir une étape décisive en obtenant l'accès au logiciel du véhicule et aux outils de diagnostic. Une première mise à jour test est même prévue sur 25 véhicules européens dans les prochains jours. Cette initiative historique permettra aux propriétaires de gérer eux-mêmes les mises à jour logicielles et l'accès aux pièces détachées, une première dans l'histoire de l'automobile électrique.

Selon les sources d’Automobile Propre, les véhicules récupérés devraient être dirigés vers des marchands pour une vente aux enchères. Une orientation surprenante alors que certains modèles se négocient déjà à prix cassés sur le marché de l'occasion, et que la communauté des propriétaires s'organise pour maintenir la viabilité du parc existant.

L'association des propriétaires ne compte pas en rester là. Elle ambitionne de « maintenir un accès continu aux pièces détachées et aux services, soutenir les propriétaires en période d'incertitude et représenter leurs intérêts dans les discussions avec Fisker ». Cette mobilisation pourrait ouvrir la voie à des collaborations innovantes et à une nouvelle approche de la gestion post-faillite d'une marque automobile.

