Ces os imprimés en 3D sont assez proches des vrais pour que les chirurgiens s’entraînent dessus

Il existe un filament spécial pour imprimer des os en 3D très semblables aux nôtres. Un excellent moyen pour que les chirurgiens puissent simuler une opération avant de la réaliser sur le patient.

La médecine est l'un des secteurs qui profitent le plus de l'essor des nouvelles technologies. Il n'y a qu'à voir comment l'intelligence artificielle permet de choses encore impensables il y a quelques années pour s'en rendre compte. Mais ce n'est pas tout. Vous avez peut-être vu ces séries se déroulant dans un hôpital où des chirurgiens s'entraînent à opérer à l'aide de projections holographiques (pour les plus modernes). Et bien il sera bientôt possible d'aller un cran au-dessus avec de vrais éléments physiques.

Sur Reddit, un internaute chirurgien de profession, explique avoir repéré l’existence d'un filament simulant les os du corps humain. Par filament, nous entendons la matière qui permet d'imprimer des objets en 3D. Celui que propose l'entreprise 3DXTech porte un nom explicite : SimuBone. Loin d'être abordable avec son tarif d'environ 100 € pour une bobine de 750 grammes, il est apparemment plein de promesses.

Les chirurgiens pourront simuler des opérations sur des os imprimés en 3D

Le chirurgien a voulu savoir si le SimuBone était suffisamment réaliste pour être découpé comme un véritable os humain. Il a alors imprimé une côte pour en avoir le cœur net et le test est concluant. L'inquiétude principale du praticien était que “l'os” fonde à cause de la chaleur produit par la friction de la scie. Il n'en est rien. Bien sûr, l'illusion n'est pas parfaite. La reproduction ne possède pas de moelle par exemple.

Une limitation qui fait que pour l'instant, pas question d'envisager le remplacement d'os par des impressions 3D. L'idée n'est pas à exclure cela dit. En attendant, le constat est une bonne nouvelle pour les chirurgiens. Ils pourront récolter les données inhérentes aux os des patients grâce à l'imagerie médicale actuelle et les reproduire pour s'exercer à des procédures potentiellement complexes avant de passer en salle d'opération. De quoi augmenter les chances de succès sans risque.