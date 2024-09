Ces hackers pensaient voler des comptes OnlyFans, mais se sont retrouvés victimes d’un piège plus malin qu’eux

Le cybercrime réserve parfois de drôles de surprises. Des hackers, pensant avoir trouvé l’outil idéal pour pirater des comptes OnlyFans, se sont finalement pris à leur propre piège. Voici comment ces criminels ont goûté à leur propre médecine.

Dans le monde du cybercrime, il n'est pas rare de voir des criminels se retourner contre leurs propres alliés. C'est exactement ce qui s'est produit récemment, lorsqu'un groupe de hackers, pensant avoir trouvé un moyen simple de voler des comptes OnlyFans, a fini par se retrouver pris à son propre jeu. Ce renversement de situation montre à quel point les frontières entre prédateur et proie peuvent devenir floues dans l’univers du piratage en ligne.

Ces hackers pensaient utiliser un outil, appelé “checker”, qui devait leur permettre de prendre le contrôle des comptes OnlyFans de créateurs pour les extorquer. Cependant, au lieu d’obtenir un accès facile à ceux-ci, ils sont tombés dans un piège soigneusement tendu. Le programme qu'ils ont utilisé s’est retourné contre eux, et les a exposés à un malware puissant.

Des hackers ont été piégés par un faux outil de piratage qui a volé leurs propres données

Ce faux checker, présenté comme un outil de piratage efficace, a en réalité téléchargé un malware appelé Lumma stealer sur les ordinateurs des hackers. Ce dernier, au lieu de leur donner accès aux comptes OnlyFans qu'ils visaient, a commencé à voler leurs propres informations personnelles, y compris des mots de passe, des portefeuilles de cryptomonnaie et des données sensibles. Ce retournement ironique les a exposé à une menace encore plus grande que celle qu’ils cherchaient à infliger.

Sur le même sujet – Voici l’escroquerie qui rapporte le plus d’argent aux pirates sur Internet

Ce cas montre une fois de plus que le monde du cybercrime est rempli de pièges, même pour les hackers eux-mêmes. Le malware Lumma, distribué sous forme de service (MaaS), s’est avéré être une arme redoutable, non seulement contre des victimes innocentes, mais aussi contre les criminels qui pensaient pouvoir en tirer parti. Cette histoire montre que devenir un cybercriminel comporte de sérieux risques, et que même entre malfaiteurs, la confiance n'est jamais garantie.

Source : Veriti Research