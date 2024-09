Ces fuites de l’étui du Samsung Galaxy S25 Ultra nous en disent plus sur son design

De nouvelles fuites dévoilées par le leaker Ice Universe révèlent d’importants changements dans le design du Galaxy S25 Ultra. Ce modèle pourrait bien abandonner les coins anguleux pour un format plus arrondi. Des modifications du module caméra semblent également être au programme.

Alors que la sortie de la série Galaxy S25 n'est pas attendue avant plusieurs mois, les fuites autour de ces nouveaux modèles continuent d’affluer. Après avoir rapporté des informations sur les possibles améliorations de l’appareil photo du Galaxy S25 Ultra, de nouvelles images nous donnent aujourd’hui un aperçu plus détaillé de son design. Ces révélations proviennent une fois encore du célèbre leaker Ice Universe, une source reconnue pour la précision de ses informations sur les produits de cette marque.

Les dernières images suggèrent que le Galaxy S25 Ultra pourrait donc adopter un design plus ergonomique, rompant avec les lignes anguleuses de ses prédécesseurs. L’étui révélé au cours du week-end montre une forme plus arrondie, une évolution majeure par rapport au Galaxy S24 Ultra. Ce choix de design améliorerait la prise en main, rendant l’appareil plus agréable à utiliser au quotidien.

Samsung retravaille le design du Galaxy S25 Ultra et repositionne les caméras

Ce changement vers un design plus arrondi contraste avec les angles vifs des modèles précédents. En plus d’adopter ces lignes plus douces, le Galaxy S25 Ultra pourrait aussi afficher des bordures d’écran encore plus fines. Certains analystes estiment qu’elles pourraient être plus minces que celles de l’iPhone 16 Pro Max. Cependant, malgré cette nouvelle approche en termes de design, Samsung n’a pas prévu de revenir aux écrans incurvés, une technologie qu’il a progressivement abandonnée ces dernières années.

Le module caméra du Galaxy S25 Ultra bénéficierait également de modifications notables. Selon les images partagées, les capteurs photo seraient plus rapprochés et de plus grande taille, suggérant une meilleure intégration et optimisation. Le module regrouperait trois capteurs principaux, potentiellement dédiés aux prises de vue classiques, ultra grand-angle et périscope, tandis que le téléobjectif 3x, le flash LED et l’autofocus laser seraient alignés de façon adjacente. Par rapport au Galaxy S24 Ultra, ces changements vont donc offrir des performances supérieures, confirmant la place du S25 Ultra parmi les meilleurs smartphones en termes de qualité photo.