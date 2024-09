Ces deux malwares Android s’associent pour vider les comptes bancaires du monde entier

Une grande campagne de malwares Android en coordonne deux. Elle vise à vous faire installer une fausse application bancaire, prendre le contrôle de votre smartphone puis voler votre argent.

La découverte d'un malware Android n'est jamais une bonne nouvelle. Qu'il parvienne à passer outre les protections du Play Store et passer pour une application légitime ou qu'il se diffuse via des sites Web indépendants, son but est bien souvent d'accéder à votre compte bancaire et de récupérer l'argent qui s'y trouve. Les dernières trouvailles de Zimperium, entreprise spécialisée dans la sécurité mobile, ne vont pas rassurer puisque cette fois-ci, ce ne sont pas un, mais deux programmes malveillants qui sont à l’œuvre.

Ils ne sont pas nouveaux. L'originalité de la campagne en cours, c'est qu'elle les associe pour mieux infecter les smartphones et accomplir sa sale besogne. D'un côté, il y a Gigabud, qui cherche à ce que vous accordiez des autorisations étendues aux pirates, sans en avoir conscience bien sûr. Il peut ensuite voler vos informations d'identification bancaires. De l'autre, on trouve Spynote, un malware de type RAT, pour Remote Administration Tool (outil d'administration à distance) permettant au hacker de contrôler le smartphone de la victime.

Deux malwares Android travaillent de concert pour voler votre argent

La campagne touche le monde entier. Des sites de phishing prennent l'apparence d'enseignes existantes comme des compagnies aériennes, des plateformes de vente en ligne voire des services gouvernementaux. Zimperium en a identifié 79 à l'heure actuelle. Ils vous poussent à télécharger puis installer des applications évidemment infectées. Afin d'éviter la détection par les outils de cybersurveillance, les programmes sont protégés par ce qu'on appelle un packer, qui les camoufle.

Au total, 40 applications bancaires et 10 applications de plateformes de cryptomonnaies ont été ciblées. Pour Nico Chiaraviglio, scientifique en chef chez Zimperium, “la connexion entre Gigabud et Spynote démontre la complexité croissante des attaques de malware mobiles. Nos dernières recherches soulignent l'importance cruciale de la détection en temps réel sur l'appareil pour se protéger contre ces menaces qui évoluent rapidement“. D'une manière générale, ne téléchargez jamais d'appli sensible depuis un site Web alors qu'elle est censée se trouver sur le Play Store.