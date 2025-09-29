Ces cartes graphiques vieilles de 13 ans reçoivent encore des mises à jour et c’est grâce à un seul homme

Une série de cartes graphiques sorties en 2012 continuent de recevoir de nouveaux pilotes aujourd'hui. Il se trouve qu'un unique employé de Valve est derrière chacun d'entre eux.

Processeur, carte graphique, mémoire RAM… Fatalement, tous ces composants finissent un jour par être dépassés. Face à des modèles plus récents et plus puissants, ils ne peuvent que constater leur impuissance, au sens littéral du terme. Et quand bien même certains feraient de la résistance, l'arrêt de leur support les condamne à plus ou moins long terme. Rien n'empêche de continuer à s'en servir bien sûr, mais le plus souvent, il faudra changer.

Ça, c'est pour la théorie générale et les exemples qui la prouvent ne manquent pas. Cela étant dit, il existe parfois des irréductibles qui s'acharnent à prolonger la durée de vie d'un composant. Dans le cas qui nous intéresse ici, la démarche est on ne peut plus officielle puisque c'est un employé de Valve (Steam) qui est à la manœuvre. Plus précisément, un sous-traitant de Valve : Timur Kristóf.

Un employé de Valve continue de mettre à jour ces cartes graphiques 13 ans après leur sortie

L'homme travaille sur Linux et prépare actuellement un correctif pour les cartes graphiques ATI Radeon HD 7000. On se rappelle que ces dernières sont sorties en 2012. Et pourtant, celles et ceux qui s'en servent sous le système d'exploitation open source Linux vont recevoir une mise à jour corrigeant notamment des bugs d'affichage en 4K à 60 images par seconde. La question est maintenant de savoir quels jeux peut-on faire tourner avec l'une de ces cartes graphiques ?

Selon le site Game Requirements, ils sont assez nombreux. Côté RPG, les excellents Baldur's Gate 1 et 2 devraient fonctionner sans sourciller. Même chose pour Shogun Total War et Silent Hill 2 (l'original, pas le remake). Les amateurs de FPS se tourneront vers Doom 2 Hell on Earth ou Call of Duty premier du nom. Notons enfin la présence de World of Warcraft. Rien d'étonnant puisqu'il a vu le jour en 2004. Plus qu'à trouver une version Linux de ces titres.

