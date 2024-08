Ces applications seront plus compliquées à ouvrir sur macOS Sequoia, voici pourquoi

Apple profite de macOS pour modifier un comportement bien connu des utilisateurs. Il va rendre l'ouverture de certaines applications plus difficile. On vous explique tout.



Plus souvent que son homologue de chez Microsoft, Apple fait régulièrement évoluer son système d'exploitation macOS. La dernière itération en date, prénommée Sequoia, est déjà disponible si tant est que vous possédez un appareil compatible. Comme toutes les autres, elle apporte son lots d'améliorations de fonctionnalités existantes et de nouveautés. Par exemple la recopie de l'iPhone. La firme de Cupertino en profite aussi pour changer certains comportements auxquels les utilisateurs sont pourtant habitués depuis longtemps.

L'une de ces modifications concerne le Gatekeeper, le programme qui agit comme un anti-virus et qui vous avertit notamment quand vous tentez d'installer une application non signée par Apple. Pour rappel, il s'agit de logiciels dont l'entreprise ne peut garantir la légitimité puisqu'elle ne l'a pas approuvée elle-même. Un peu comme les fichiers APK sur Android. Quand vous essayez d'en installer un, un avertissement s'affiche et vous prévient des risques potentiels. La première fois que vous ouvrez ce même logiciel, une fenêtre du même genre s'affiche également.

macOS Sequoia rend plus difficile l'ouverture de certaines applications

S'il suffit de cliquer sur un bouton pour passer outre, il existe aussi un raccourci clavier bien connu, Control + clic. Bientôt, il n'existera plus. macOS Sequoia supprime en effet la combinaison de touches et rend l'ouverture des applications non signées par Apple plus pénible. Désormais, vous allez devoir vous rendre dans les Paramètres système, puis dans le menu Confidentialité et sécurité. Là, vous retrouverez les informations de sécurité de l'application qu'il faudra examiner avant de pouvoir donner l'autorisation d'exécution.

Complexifier la procédure est le moyen qu'Apple a trouvé pour sensibiliser les utilisateurs aux dangers éventuels des programmes non signés. On peut également penser que la société cherche aussi à décourager leur installation. Il n'y a rien à faire de votre côté pour contourner ce nouveau fonctionnement. Apple encourage les développeurs à soumettre leurs applications à son processus de vérification afin de recevoir une signature. Si elles l'obtiennent, elles ne déclencheront pas l'examen manuel.