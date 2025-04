Certains smartphones Android n’auront plus accès à la prochaine mise à jour à cause de ce détail technique

Une nouvelle règle technique va priver plusieurs téléphones Android d’une future version du système. Les modèles les plus limités ne seront plus compatibles. Cela pourrait concerner plus d’utilisateurs qu’on ne le pense.

Les smartphones Android existent dans toutes les gammes de prix, des modèles haut de gamme ultra puissants aux petits téléphones très abordables. Pour ces derniers, les ressources matérielles sont souvent limitées. Mais avec le temps, les versions de l”OS deviennent de plus en plus exigeantes. Résultat : certains deviennent incompatibles, non pas à cause de leur âge, mais simplement parce qu’ils ne répondent plus aux critères techniques fixés par Google.

Avec Android 15, Google rehausse ces exigences. Les fabricants doivent désormais équiper leurs appareils d’au moins 32 Go de mémoire interne pour obtenir une certification complète. Les modèles avec seulement 16 Go, encore fréquents dans l’entrée de gamme, ne pourront plus recevoir l'OS ni embarquer les services de la société. Cela inclut le Play Store, Gmail ou YouTube, qui nécessitent tous une licence spécifique.

Android 15 exige 32 Go de stockage interne et augmente les seuils de RAM

D’après les informations publiées par Google, 75 % de cet espace minimum seront alloués à la partition de données. Celle-ci stocke les applications système, les fichiers utilisateurs, les données des applis et les logiciels préinstallés. Cette répartition vise à garantir un fonctionnement fluide même après plusieurs mois d’utilisation. En dessous de 32 Go, Android 15 ne peut plus être installé officiellement. Les constructeurs peuvent toujours lancer des appareils plus limités, mais uniquement avec Android Open Source (AOSP), une version sans les services Google.

En plus du stockage, la mémoire vive (RAM) est également concernée. Jusqu’à Android 14, les appareils avec 2 Go de RAM devaient utiliser Android Go. Android 15 autorise désormais les optimisations de mémoire dès 3 Go. À partir d’Android 16, la barre pourrait encore monter à 4 Go. Google impose aussi le support des services d’urgence, permettant de partager rapidement sa localisation en cas de besoin.

Ces ajustements techniques visent à améliorer la stabilité du système, mais réduisent l’accès aux mises à jour pour de nombreux téléphones bon marché. Des modèles comme le Xiaomi Mi A1, vendu en France avec 32 Go de stockage, restent compatibles, mais de justesse. Pour ces téléphones, une grande partie de l’espace sera vite occupée par le système, laissant peu de place aux applis et fichiers.