Certaines stations-service vont afficher le prix de l’électricité aux 100 km

Certaines stations-service afficheront bientôt les prix des carburants en euros pour 100 km. Une nouvelle directive européenne contraint en effet les stations à afficher un nouveau tarif indicatif. Grâce à ce nouvel affichage, les automobilistes seront invités à comparer le prix de leur carburant habituel par rapport à celui de l'électricité. Malheureusement, les chiffres mis en avant par les pompes ne font pas l'unanimité.

Depuis le 7 décembre 2020, une nouvelle directive européenne destinée à promouvoir les carburants alternatifs (électricité…) est en vigueur en Europe, rapportent nos confrères de 20 Minutes. Cette directive impose aux plus grosses stations services (soit 10% des stations de France) d'afficher un second indicateur en plus du prix des carburants exprimé en litre (euros/L).

Cet indicateur additionnel affichera le prix de tous les carburants, ainsi que le prix des énergies propres comme l'électricité, en euros/100 km. Cette “méthode commune de comparaison” vise à convaincre les automobilistes ayant investi dans une voiture alimentée par de l'essence ou du diesel de passer à l'électrique. Ce n'est pas une surprise, l'Europe ayant déjà décidé d'interdire la vente de voitures diesel et essence dès 2035. Afin de préparer la transition, l'Union Européenne multiplie les initiatives de cet acabit.

Un calcul qui avantage exagérément l'électrique

Les tarifs additionnels affichés aux pompes démontrent clairement que l'électricité est moins chère que les carburants basés sur l'énergie fossile, dont l'essence et le gazole. Ainsi, le prix pour 100 km est de 6,30 euros pour du gazole, 6,70 pour du gaz naturel comprimé, 7,10 pour le GPL, 8,40 pour l’essence E10 et 11,30 pour l’hydrogène, note le média. Par contre, il suffit de dépenser 2,90 euros/100 km avec une voiture électrique. Les tarifs mis en avant par les pompes sont calculés en se basant sur la moyenne des consommations des trois véhicules les plus vendus par carburant l’année dernière. Le résultat obtenu est alors multiplié par le prix moyen du plein sur les trois mois précédents.

Contacté par BFM TV, Francis Pousse, président des distributeurs de carburant au sein du CNPA (Conseil National des Professionnels de l’Automobile), estime que ce tableau comparatif censé vanter les mérites de l'électrique n'est pas représentatif. “On ne peut pas confronter un prix de l'électricité à domicile avec un prix du carburant en station, qui prend en compte d'autres facteurs de coûts” explique Francis Pousse. Cet amalgame profite largement à l'électrique alors que les bornes de recharge affichent toujours un prix plus élevé que l'électricité à domicile. Pour l'heure, seuls 48% des Français envisagent l’achat d’une voiture électrique dans les années à venir.

Source : 20 Minutes et BFM TV