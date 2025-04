Certaines cartouches Switch 2 seront jouables sur la Switch 1, avec une subtilité

Des cartouches de jeux Switch 2 fonctionneront si vous les lancez sur la Switch première du nom. L'expérience ne sera pas strictement identique selon les cas cela dit. On vous explique.

Il était une fois la Switch

C'est une constante du lancement de chaque nouvelle console : avec elle sortent des jeux qui lui sont exclusifs. Si vous avez la version précédente de la machine, ils ne fonctionneront tout simplement pas dessus. Une rétrocompatibilité à deux vitesses compréhensible du point de vue du constructeur (il faut bien inciter à l'achat de la console), pénible du côté du joueur qui ne comptait pas investir. La Switch 2 de Nintendo ne fait pas exception à cette règle.

On sait que l'on pourra jouer à nos cartouches Switch 1 dessus. En revanche, pour profiter des jeux Switch 2 Edition, il faudra posséder en toute logique la dernière version de la console. Mais qu'en est-il de l'inverse ? Pouvez-vous insérer une cartouche d'un titre Switch 2 dans une Switch 1 et démarrer le jeu ? La réponse est oui, avec quelques bémols qu'il est important de souligner. Les détails proviennent de l'éditeur Marvelous dans sa présentation de Rune Factory Guardians of Azuma.

Vous pourrez lancer certains jeux Switch 2 sur la Switch 1, mais il y a un mais

Rune Factory Guardians of Azuma sortira en même temps que la console, le 5 juin 2025. Il bénéficiera d'une version physique Switch 2 Edition, soit une cartouche rouge de 64 Go incluant le pack d'amélioration propre à la console. C'est celui que vous pouvez payer 10 € sur l'e-shop si vous possédez déjà le jeu original ou, comme ici, sa version Switch 1 à paraître en parallèle.

Marvelous ajoute alors, en parlant de la mouture Switch 2 : “Il n’est pas nécessaire de télécharger le jeu complet : insérez simplement la carte dans une console Nintendo Switch ou Nintendo Switch 2, et la version correcte se lancera automatiquement“. Autrement dit, mettre la cartouche Switch 2 dans la Switch 1 lancera le jeu, mais sans son pack d'amélioration. Pour le moment, on ne sait pas si ce fonctionnement se retrouvera chez les autres titres sortant sur les 2 dernières consoles de Nintendo. L'entreprise n'a rien dit à ce sujet.

Source : Marvelous Games