Ce trou noir projette des éclairs d’une longueur hallucinante, 140 fois notre Voie Lactée

Des astronomes ont découvert un trou noir duquel s'échappent des jets d'énergie aussi longs que 140 fois les galaxies qui composent la Voie Lactée. Une découverte qui soulèvent des questions sur l'évolution de l'univers.



Parmi les nombreuses entités qui peuplent l'univers, les trous noirs sont pour beaucoup l'une des plus fascinantes. Ces gigantesques aspirateurs de matière dont même la lumière ne peut s'échapper se retrouvent un peu partout. Le plus gros jamais observé dans notre galaxie a une masse égale à 33 fois celle du Soleil par exemple.

Celui qui nous intéresse ici se situe au cœur d'une galaxie à 7,5 milliards d'années-lumière de chez nous. Elle a existé quand l'univers avait moins de la moitié de son âge actuel (14 milliards d'années). Sa particularité ? Il a expulsé deux éclairs d'énergie qui ont parcouru une distance encore jamais vue.

Baptisé Porphyrion du nom d'un géant de la mythologie grecque, le trou noir a émis des jets d'énergie sur une longueur de 23 millions d'années-lumière, ou 140 fois la largeur de notre Voie Lactée. Cette dernière serait “un petit point dans ces deux éruptions géantes“, explique Martijn Oei, chercheur au California Institute of Technology et directeur de l'étude. Pour remettre ces chiffres à une échelle plus parlante, c'est comme si une amibe de 0,02 mm tirait deux lasers de la taille de la Terre.

Un trou noir a “tiré” des jets d'énergie de 23 millions d'années-lumière de longueur

La découverte remet en question ce que l'on pensait savoir de l'impact des trous noirs sur la structure de l'univers. “Les astronomes croient que les galaxies et leurs trous noirs centraux co-évoluent, et un aspect clé de ceci est que les jets peuvent diffuser d'énormes quantités d'énergie qui affectent la croissance de leurs galaxies hôtes et d'autres galaxies proches d'elles. Cette découverte montre que leurs effets peuvent s’étendre bien plus loin que nous le pensions“, a déclaré S. George Djorgovski, astronome membre de l'équipe de recherche.

Ce n'est pas la première fois que l'on constate des projections de ce type, mais en général, elles ne vont pas plus loin que leur galaxie d'origine. Avant Porphyrion, le record était détenu par Alcyoneus, un autre géant grecque, avec un jet long de 16 millions d'années-lumière, ou 100 fois la Voie Lactée environ.

Les scientifiques cherchent maintenant à déterminer quel impact ont bien pu avoir Porphyrion et les autres trous noirs. L'une des théories dit qu'ils seraient responsable de la diffusion des champs magnétiques dans l'espace. Pour le docteur Oei, c'est fondamental : “Le magnétisme de notre planète permet à la vie de prospérer, nous voulons donc comprendre comment il est né“.

