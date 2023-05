Ce site de pirates renait sur le Dark Web, quinze jours à peine après une descente de police

Tel le phénix qui renait de ses cendres, Genesis Market, un supermarché pour les cybercriminels, a repris son activité sur le Dark Web, quelques jours après que le FBI a soi-disant fermé le site.

Il y a un mois à peine, le FBI et plusieurs agences internationales se targuaient d’avoir démantelé Genesis Market, un site qui vendait des empreintes numériques et divers outils permettant d’usurper l’identité numérique des victimes. Ainsi, c’est grâce à un bot vendu sur cette marketplace que des hackers ont pu mener une cyberattaque sur les serveurs d’Electronic Arts en juin 2021.

L’opération « Cookie Monster » a bel et bien supprimé la vitrine publique de Genesis Market, il subsiste toujours une version accessible de la plateforme sur le Dark Web. Bien que le site ait cessé son activité pendant quelques semaines suite à cette descente de police, selon diverses sociétés de cybersécurité, le constat est implacable : les affaires ont bel et bien repris. Les administrateurs de Genesis Market ont publié une nouvelle version de leur site, et pire encore, près de 2 000 nouvelles coordonnées de victimes potentielles sont désormais en vente. Les responsables du service sont en fuite, mais ils n’ont pas cessé de « travailler ».

Le FBI ferme Genesis Market, mais le site de hackers renait sur le Dark Web

Malgré cela, il n’est pas certain que le site de pirates rencontre le même succès qu’auparavant. Selon le FBI, Cookie Monster était la plus grande opération de ce type. Non content de s'attaquer aux administrateurs du site, le FBI a aussi identifié 59 000 utilisateurs du site. Ces derniers seront-ils tous appréhendés et jugés ? Rien n’est moins sûr, d’autant plus que les autorités pensent que la plateforme est gérée depuis la Russie.

Force est donc de constater que la lutte contre la cybercriminalité ne connaîtra probablement jamais de fin. La France est le cinquième pays le plus visé par les attaques par ransomwares, mais les délits perpétrés à travers l’usurpation d’identité et autres cyberattaques sont en nombre croissant aux quatre coins du monde.