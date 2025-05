Ce post Facebook a été vu par 100 millions de personnes en quelques mois et on ne comprend pas pourquoi

Meta vient de publier son dernier rapport sur la popularité des contenus de Facebook. Un post se démarque des autres et ce n'est pas la première fois qu'il se hisse en haut du classement.

Facebook est arrivé il y a 17 ans en France. Le réseau social de Mark Zuckerberg a bien évolué depuis. Ce qui n'a pas changé en revanche, c'est la viralité de certaines publications. Si vous utilisez la plateforme régulièrement, vous avez sûrement vu passer un même post des dizaines de fois, voire plus. Entre les “likes” et les partages, tout est fait pour favoriser une diffusion au plus grand nombre.

La firme l'assume totalement et publie des rapports réguliers listant, entre autres, les publications les plus populaires de Facebook. Les chiffres du premier semestre 2025 montre d'ailleurs quelque chose d'intriguant. Déjà que la publication la plus populaire avec 71,2 millions de vues n'est plus disponible. Mais surtout qu'à la deuxième place, on retrouve un post avec 51 millions de vues. Il date pourtant de juillet 2024 et devrait depuis être tombé dans l'oubli.

Un post Facebook sans grand intérêt est l'un des plus populaires de la plateforme

Visible ci-dessous, il s'agit d'un faux événement en date du 8 juillet 2024 appelé “Compétition de maths simples“. En guise d'illustration, la photo d'un bout de papier sur lequel est écrit “Seulement pour les génies“, suivie de l'équation “3 x 3 – 3 ÷ 3 + 3“. Rien d'exceptionnel en soi donc. Malgré ça, les chiffres sont hallucinants : 2,4 millions de “likes”, 7 millions de commentaires à ce jour et 800 000 internautes ayant répondu qu'ils seraient présents à l'événement factice.

Au dernier semestre 2024, le même post a enregistré 64,3 millions de vues. Il en a donc cumulé plus de 100 millions depuis sa création. Son auteur ne s'est pas exprimé sur cet étonnant succès. On note que la publication utilise une tactique efficace pour faire réagir les gens, avec le “Seulement pour les génies“. De plus, quand on le partage sur Facebook, seule la photo du bout du papier s'affiche. Cela donne l'impression qu'il s'agit d'une simple image posté par celui qui partage, pas d'un événement géré par quelque d'autre.

Meta se contente de lister le post sans le commenter. Il pourrait cependant tomber dans la catégorie de ceux dont Facebook voudrait se débarrasser. Le réseau social a en effet annoncé vouloir partir à la chasse aux publications qu'il considère comme des spams. Est-ce que celui-ci en fera partie ? À l'heure actuelle, le groupe de Marc Zuckerberg ne s'est pas prononcé. Au moins ça laisse du temps pour trouver la solution de l'opération.