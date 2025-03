Ce pirate achète 100 000 € de matériel informatique en faisant payer une mairie

Un hacker a cru trouver le bon filon en modernisant son setup informatique aux frais d'une commune de Bretagne. Le montant de sa commande s'élevait à 100 000 € tout de même.

Vous connaissez l'arnaque au changement de RIB (Relevé d'Identité Bancaire) ? Cette méthode ne date pas d'hier, mais revient régulièrement sur le devant de la scène. Le principe est toujours le même. D'abord l'escroc va pirater une entité ou un individu afin d'accéder à sa boîte mail. Le but étant de soutirer de l'argent, il cible en général une entreprise ou un artisan, tous deux capables d'éditer des factures. Dès que la victime échange à propos d'une transaction, le piège se déclenche.

Juste après le mail de l'artisan communiquant sa facture au client (par exemple), le pirate en envoie un second où il annonce qu'il a changé de RIB et que le virement doit se faire sur celui qu'il joint. Vous l'aurez compris, le but est de se faire payer à la place du destinataire légitime. Dans la même veine, le cybercriminel peut aussi se faire passer pour un employé existant et dire au service comptabilité qu'il faut changer le compte bancaire sur lequel verser son salaire. Ici, la finalité était un peu différente.

Un hacker facture une commune pour s'acheter 100 000 € de matériel informatique

Après un phishing réussi, une personne malveillante a récemment pris le contrôle du réseau d'une commune du Morbihan en Bretagne pour passer commande au nom de la mairie. Objectif : se faire payer 100 000 € de matériel informatique et téléphonique aux frais de la mairie. Heureusement pour le budget de la ville, les fournisseurs sollicités ont flairé l'arnaque et n'ont pas donné suite à la demande.

L'ANSII (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) signale que ce genre de cyberattaques est en hausse dernièrement. La préfecture du Morbihan rappelle qu'il faut être très vigilant face aux mails et messages suspects. La gendarmerie du département possède d'ailleurs une cellule appelée PréSAnSCE pour accompagner gratuitement “les collectivités territoriales dans la sécurisation de leurs systèmes informatiques“.