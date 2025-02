Des internautes envoient leur RIB sans réfléchir durant un live Twitch, on vous explique pourquoi c’est dangereux

Lors d'un live sur Twitch, l'influenceur Nasdas a créé le buzz en offrant plus de 10 000 € sous la forme de petits virements aux membres de sa communauté. Résultat, des centaines d'abonnés ont partagé sur son tchat leur RIB et leur identité… Sans réfléchir aux conséquences.

Avec plus de 8 millions d'abonnés au compteur, Nasdas est la personne la plus suivie en France sur Snapchat. Cet influenceur originaire de Perpignan s'est fait connaître en “gâtant” régulièrement ses abonnés avec des cadeaux ou des virements. En effet, il a notamment l'habitude de redistribuer ses revenus à sa communauté ou aux habitants de son quartier de Saint-Jacques.

Ce dimanche 2 février, le snappeur a d'ailleurs remis le couvert lors d'un live sur Twitch en offrant pas moins de 10 000 euros à ses abonnés sous la forme de petits virements allant de plusieurs dizaines à plusieurs centaines d'euros.

10 000 € offerts en virements, les RIB fusent sur un live Twitch

“J'ai une application bancaire. J'ai un peu plus de 28 000 euros à l'intérieur. Je dois donner 10 000 euros. Comment faire ? Soit on m'envoie des RIB dans les commentaires, soit des PayPal et je fais les virements en live”, détaille-t-il.

Pour espérer être sélectionné, il fallait que les internautes s'abonnent à Nasdas, et surtout expliquent pourquoi ils ont besoin de cet argent. Face à cette offre alléchante, les internautes ne sont pas fait priés pour partager sur le tchat leur RIB et leurs noms/prénoms. Scène lunaire, on pouvait donc voir défiler sur Twitch les relevés d'identité bancaires de milliers de personnes.

Si dans le principe, partager un RIB est nettement moins dangereux que de communiquer les chiffres de sa carte bleue ou les identifiants de son application bancaire, il y a tout de même des risques.

🇫🇷 Des centaines, voire des milliers de personnes, ont divulgué leur RIB ou celui d’un de leurs proches, ainsi que leurs coordonnées personnelles, sur le live Twitch de Nasdas, qui a réuni plus de 100 000 spectateurs, après que l’influenceur leur ait promis 10 000 €. pic.twitter.com/JfW7jF8tUy — Cerfia (@CerfiaFR) February 3, 2025

Partager son RIB n'est pas sans risque, bien au contraire

Tout d'abord, des individus malintentionnés peuvent s'en servir pour usurper votre identité et émettre de fausses autorisations de prélèvement sur votre compte par exemple, ou encore s'abonner à différents services. Des escrocs peuvent également utiliser ces informations pour mettre en place des arnaques au faux conseiller bancaire.

En 2023, cette technique a explosé : +78 % d'attaques selon Cybermalveillance.gouv.fr. Pour résumer le principe, les escrocs exploitent des données bancaires récupérées sur la toile (ou sur des lives Twitch…) comme un RIB, un nom/prénom et une adresse postale afin se faire passer pour un conseiller de votre banque.

Pour attirer la victime dans leurs filets, ils lui envoient un SMS pour les avertir d'une opération suspecte sur son compte. “Dans ce cas, ce ne sont plus les escrocs qui contactent la victime, mais la victime elle-même. Paniquée, elle va contacter l'escroc en lui demandant de l'aide. L'escroc pourra alors la manipuler pour lui dérober son numéro de carte bancaire ou même lui pirater ses comptes et en soustraire les fonds”, explique la plateforme gouvernementale. Vous l'aurez compris, un RIB comme n'importe quelle autre information bancaire ne doit donc pas être partagé à la légère…