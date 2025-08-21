Ce nouvel écran PC Asus peut atteindre 720 Hz de taux de rafraîchissement, mais il y a un hic

Asus dévoile un écran au taux de rafraîchissement impressionnant de 720 Hz maximum. Une performance qui ne se fait pas sans compromis et celui imposé par le moniteur est particulièrement gênant.

Toujours plus vite. Si vous êtes un joueur PC adepte des titres qui vont à 100 à l'heure (courses, combats entre joueurs sur une arène étroite…), nul doute que vous avez souhaité élever votre niveau de jeu en investissant dans un nouvel écran d'ordinateur. Objectif : un taux de rafraîchissement plus haut. Mais pourquoi est-ce important dans certains type de jeux ? Rappelons que ce taux exprimé en hertz (Hz) donne le nombre de fois où la dalle met à jour l'image affichée chaque seconde.

En clair, un écran 60 Hz “rafraîchit” l'image 60 fois par seconde, un écran 144 Hz 144 fois par seconde, etc. Pour l'utilisateur, cela donne une image plus fluide, sans déchirure. Un aspect important dans les jeux où les éléments affichés bougent très vite donc. On trouve aujourd'hui plusieurs écrans au taux de rafraîchissement élevé comme 240 Hz. Mais si ça ne vous suffit pas, peut-être que le nouveau Asus ROG Swift OLED PG27AQWP-W va vous satisfaire.

Atteindre un taux de rafraîchissement de 720 Hz avec ce moniteur Asus vous impose un gros compromis

Par défaut, la dalle de 26,5 pouces au nom assez indigeste affiche une image en 2560 x 1440 pixels à 540 Hz. C'est déjà très rapide. La cerise sur le gâteau, c'est un mode permettant de grimper à 720 Hz. Le problème est qu'il ne va pas falloir être regardant sur la définition de l'image. En 720 Hz, celle-ci est en effet limitée à 1280 x 720 pixels. Sur un écran de cette taille, ça risque de piquer un peu les yeux. On n'a rien sans rien.

Pour le reste, Asus explique que le ROG Swift OLED PG27AQWP-W utilise ce qu'il appelle du “OLED Tandem“. Cette technologie “vous offre un écran avec une luminosité améliorée, une couverture de gamme de couleurs renforcée et plus d'endurance que les OLED traditionnel“. Le constructeur n'a pas dévoilé de date de sortie ou de prix. On peut cependant déjà vous dire que le moniteur va coûter (très) cher.