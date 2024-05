Ce nouveau limiteur de vitesse sera bientôt obligatoire sur toutes les voitures en France

Conducteurs, préparez-vous à un changement important sur les routes d'Europe cet été. À partir du 1er juillet, une nouvelle technologie de sécurité appelée Intelligent Speed Assistance (ISA) deviendra obligatoire sur tous les nouveaux véhicules vendus dans l'Union européenne.

L’Europe va bientôt rendre obligatoire l’Intelligent Speed Assistance. Ce système, conçu pour surveiller et ajuster automatiquement la vitesse de votre véhicule afin de respecter les limites légales, fait partie de l'ambitieux plan « Vision zéro » de l'UE, qui vise à réduire à zéro le nombre de morts sur les routes d'ici à 2050.

Alors, comment fonctionne ce système potentiellement controversé ? L'ISA s'appuie sur une combinaison de données GPS et de technologies de caméra pour suivre en permanence la vitesse de votre véhicule et la comparer à la limite de vitesse affichée pour ce tronçon de route. Si vous dépassez la limite légale, le système émet un avertissement sonore et affiche une alerte visuelle sur votre tableau de bord.

L’Europe veut réduire la mortalité sur la route

Mais ce qui change vraiment la donne, c'est si vous ne tenez pas compte de ces premiers avertissements. Dans ce cas, le système ISA peut agir directement en réduisant la puissance du moteur ou en augmentant la résistance sur la pédale d'accélérateur, forçant ainsi votre véhicule à décélérer. Toutefois, il est important de noter que le conducteur reste maître de la situation et qu'il peut passer outre le système en appuyant plus fort sur la pédale d'accélérateur si nécessaire.

L'introduction de l'ISA s'inscrit dans le cadre d'un effort plus large de l'Union européenne visant à réduire le nombre de tués sur les routes du continent. Selon les estimations, l'adoption généralisée de cette technologie pourrait potentiellement réduire de 20 % le nombre de tués sur les routes européennes.

Si l'intention qui sous-tend l'ISA est indubitablement noble, le système a déjà fait l'objet de critiques de la part de certains automobilistes qui le considèrent comme une atteinte à leur liberté de conduite. En fait, des forums en ligne ont donné lieu à des discussions sur la possibilité de désactiver ou de contourner le système.

Comme pour toute nouvelle technologie, la transition vers les systèmes d'assistance intelligente à la vitesse se heurtera probablement à une montée de boucliers des conducteurs. Mais pour l'heure, le message des régulateurs européens est clair : à partir du 1er juillet, une nouvelle ère de contrôle de la vitesse et d'application de la réglementation s'ouvrira sur les routes du continent, dans le but de sauver des vies et de rendre la conduite plus sûre pour tous.