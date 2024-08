Le célèbre navigateur Opera One débarque sur iPhone avec des fonctionnalités IA avancées

Opera lance une nouvelle version de son navigateur Opera One pour iOS. Cette version apporte aussi de nouvelles fonctionnalités et une interface adaptée aux utilisateurs d'iPhone.

Opera, rebaptisé Opera One l'an dernier, est un navigateur web qui s'est démarqué par ses fonctionnalités innovantes. Cette refonte a apporté une navigation plus fluide et une interface centrée sur l'utilisateur en offrant des outils comme un VPN intégré, un bloqueur de publicités, et des capacités d'IA basées sur ChatGPT pour améliorer la navigation sur PC.

Opera vient d'annoncer le lancement d'Opera One pour iOS, spécialement conçu pour les utilisateurs d'iPhone. Cette version mobile conserve l'esthétique de la version PC tout en apportant des ajustements pour optimiser l'usage sur les appareils mobiles d’Apple. Les utilisateurs peuvent désormais profiter d'une navigation en plein écran et de commandes simplifiées.

Opera One pour iOS propose une navigation repensée pour les utilisateurs d'iPhone

Opera One pour iOS est conçu pour maximiser l'espace de l'écran et minimiser les distractions. La barre supérieure et la nouvelle barre de recherche disparaissent automatiquement lors du défilement des pages. De plus, la couleur de la barre supérieure s'ajuste en fonction de la teinte de la page web afin de renforcer cet effet de “plein écran”.

Les principales nouveautés d'Opera One pour iOS incluent :

Bottom Search : Une barre de recherche placée en bas de l'écran pour une utilisation à une main.

Une barre de recherche placée en bas de l'écran pour une utilisation à une main. Swipe to Search : Accès rapide à la barre de recherche en glissant le doigt vers le bas.

Accès rapide à la barre de recherche en glissant le doigt vers le bas. Personnalisation de la navigation : Choix entre trois styles de navigation (Standard, Fast Action Button, Bottom Search).

Choix entre trois styles de navigation (Standard, Fast Action Button, Bottom Search). Recherche améliorée : Suggestions prédictives utilisant l'IA pour une saisie plus rapide et intuitive.

Suggestions prédictives utilisant l'IA pour une saisie plus rapide et intuitive. Carrousel de page d'accueil : Remplace le fil d'actualité, avec des actus, scores en direct, et conseils produits.

Opera One pour iOS intègre également l'IA Aria, capable de fournir des résultats web actualisés et d'assister les utilisateurs dans diverses tâches. Cette dernière propose désormais la saisie vocale et la création d'images personnalisées via le modèle Imagen2 de Google. Le navigateur continue d'offrir des fonctionnalités pratiques comme un bloqueur de publicités intégré et un VPN gratuit. Il renforce ainsi la sécurité et la convivialité de la navigation sur iPhone.