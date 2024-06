Ce mystérieux trou sur Mars pourrait nous aider à coloniser la planète rouge

Niché sur le flanc de l'ancien volcan Arsia Mons se trouve un curieux élément qui a éveillé la curiosité des scientifiques spécialistes des planètes. Une simple fosse de quelques mètres de diamètre est devenue un objet de fascination en raison des importantes révélations qu'elle pourrait dévoiler sur l'énigmatique planète rouge.

En août 2022, la sonde Mars Reconnaissance Orbiter de la NASA photographiait un mystérieux trou dans la surface de Mars. Il s'agit de l'une des nombreuses fosses de ce type qui parsèment les pentes des trois volcans massifs qui constituent la région de Tharsis de la planète rouge. Bien que leur origine reste mystérieuse, ces puits verticaux offrent la possibilité d'accéder à de vastes domaines souterrains cachés sous la surface de Mars.

S'agit-il de simples crevasses étroites ou de portes d'accès à de vastes cavernes et à des systèmes complexes de tubes de lave forgés il y a des lustres par la fureur volcanique de la planète ? Les possibilités sont aussi vastes qu'intrigantes, alimentant les spéculations et enflammant l'imagination des chercheurs désireux de percer les secrets les plus profonds de Mars.

Que cachent les énormes trous à la surface de Mars ?

L'attrait des grottes et des tubes de lave martiens va bien au-delà de l'intrigue géologique. Ces sanctuaires souterrains pourraient être la clé de l'exploration future et de la colonisation potentielle de la planète rouge par l'humanité. Dépourvue de champ magnétique global et dotée d'une atmosphère ténue, la surface de Mars est bombardée par des radiations intenses, jusqu'à 50 fois supérieures à celles de la Terre. Les tubes de lave et les grottes pourraient constituer des abris indispensables, protégeant les futurs explorateurs et habitats humains de cet environnement extraterrestre impitoyable.

De plus, ces refuges souterrains pourraient receler d’indices sur une question qui captive l'humanité depuis des siècles : l'existence de la vie sur Mars. Si des formes de vie microbiennes sont apparues sur la planète rouge, ces royaumes souterrains protégés pourraient avoir servi de refuges, préservant potentiellement des preuves de leur existence alors même que la surface subissait des changements cataclysmiques.

Bien que l'origine de ces fosses reste un sujet de spéculation, la théorie la plus répandue indique qu'elles ont été formées par l'effondrement des plafonds des tubes de lave ou des canaux de lave souterrains. Lorsque la roche en fusion s'est écoulée sous la surface, laissant derrière elle de vastes conduits souterrains, des sections du toit ont pu céder, créant ainsi ces puits verticaux. Sur Mars, où la gravité est plus faible que sur Terre, de tels tubes de lave pourraient atteindre des proportions stupéfiantes, éclipsant leurs homologues terrestres.

Cependant, toutes les fosses ne sont pas identiques. Certaines sont de simples dépressions cylindriques, tandis que d'autres peuvent s'ouvrir sur de vastes domaines souterrains. Les motifs d'illumination observés dans certaines fosses indiquent des puits verticaux, tandis que d'autres suggèrent la présence de sols parsemés de blocs rocheux, ce qui laisse supposer que des cavernes plus vastes attendent d'être explorées.

Il faudra aller explorer ces fosses pour en savoir plus

Ces fosses restent pour l’instant une énigme, à cause des limites de l'imagerie orbitale. Seules des missions futures, impliquant des robots explorateurs ou même des pionniers interplanétaires humains, peuvent nous permettre d'espérer dévoiler les secrets qu'elles recèlent.

L'une des approches possibles consiste à déployer des explorateurs aériens semblables à l'hélicoptère Ingenuity de la NASA, qui a défié les attentes en effectuant de nombreuses sorties dans le ciel martien. Capables de planer et de descendre dans ces fosses, ces explorateurs aériens pourraient donner un aperçu sans précédent du monde souterrain martien, révélant potentiellement de vastes réseaux souterrains ou des formations géologiques complexes.

Ces fosses pourraient devenir des candidats de choix pour de futures missions avec équipage. L'établissement de camps de base abrités dans ces havres souterrains pourrait protéger les humains de l'environnement martien, permettant une habitation et une exploration scientifique à plus long terme. Il reste maintenant à savoir quels seront les plans exacts de la NASA pour les premières missions sur la planète rouge.