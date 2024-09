Ce jeu vidéo coûte plusieurs centaines d’euros mais ça ne choque pas les joueurs, voici pourquoi

Un nouveau jeu de Microsoft fait parler de lui pour ses prix jugés bien trop élevés. Pourtant, beaucoup de joueurs viennent le défendre en justifiant les tarifs. Quels sont leurs arguments ?



Les jeux vidéo font partie de notre quotidien. Plus de 7 français sur 10 en sont friands et avec la multiplication des titres et des plateformes, il y a fort à parier que ce chiffre va augmenter. Sauf si les prix en font de même. Si vous êtes un joueur, vous avez pu constater que l'inflation est passé par là. Désormais, vendre un jeu neuf 70 ou 80 € devient la norme. Même en dématérialisé. Sur Steam par exemple, le remake de Silent Hill 2 est ainsi vendu 69,99 € dans sa version standard, 79,99 € pour la “Deluxe”. Des tarifs qui auraient fait bondir il y a quelques années.

Le pire est que payer autant n'est pas nécessairement un gage de qualité comme on pourrait spontanément le croire selon le fameux principe du “si c'est plus cher, c'est que c'est mieux”. Mais aussi étonnant que cela puisse paraître, il arrive parfois qu'un jeu parvienne à trouver des défenseurs malgré des prix que d'aucuns trouveraient exorbitants. C'est le cas du dernier opus d'un jeu bien connu : Microsoft Flight Simulator 2024 (MSFS24). Toutes ses éditions à l'exception de la standard dépassent les 100 €, et beaucoup estiment que c'est totalement normal.

Des joueurs défendent le prix de ce jeu vidéo alors qu'il dépasse la centaine d'euros

“C'est un simulateur de vol… Le prix ne devrait pas être une surprise“, écrit un internaute sur Reddit, appuyé par de nombreux commentaires allant dans son sens. Pour rappel, la version classique est à 79,89 € sur Xbox Series X/S, les éditions “Deluxe” à “Aviator” allant de 109,99 à 219,99 €.

Rien de choquant : “le prix est totalement raisonnable à mon humble avis” indique une personne qui rappelle que le jeu est “assez précis pour vous préparer à un véritable apprentissage du vol“. Et c'est là l'argument principal des défenseurs de MSFS24 : son réalisme absolu.

Lire aussi – Presque 1000 euros pour jouer avec des jeux physiques sur PS5 Pro. Sony a-t-il pété les plombs ?

Il reproduit à l'identique des centaines d'avions et des dizaines d'aéroports à l'échelle 1:1. Il se sert également des conditions météo en temps réel selon le moment de la journée et le lieu. Tout cela a un coût qui se reflète à l'achat du jeu. Où plutôt du simulateur. Une distinction subtile régulièrement rappelée pour justifier les prix. À vous de voir si elle vous convainc.